- Publicidad -





El gobierno no respondió a la demanda de los sindicatos docentes en la reunión paritaria. AGMER, AMET, UDA y SADOP convocan a huelga los días lunes 6 y jueves 9 de noviembre.

El Viernes 4 se realizó una nueva reunión de la paritaria salarial entre los representantes paritarios del gobierno y de los sindicatos docentes. A esta instancia llegaron los sindicatos docentes demandando la necesidad impostergable de llegar a un acuerdo trimestral para finalizar el año y que a su vez garantice estar por encima de la inflación. No estando contemplada la demanda en la respuesta del gobierno -y siguiendo sus resoluciones orgánicas- el Frente Sindical Docente conformado por AGMER, AMET, UDA y SADOP convocamos a huelga los días lunes 6 y jueves 9 de noviembre.

- Publicidad -





En la reunión paritaria estuvieron presentes por el gobierno el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, vocales políticos del CGE y asesores legales. Por los sindicatos docentes concurrieron los paritarios de AGMER junto a la vocal gremial en el CGE por AGMER, y los representantes de AMET, UDA y SADOP.

En la reunión la representación de los sindicatos docentes reiteró la exigencia de:

-Aumento retroactivo de no menos del 10% al mes de octubre.

-Adelanto de no menos del 10% para los meses de noviembre y diciembre.

-Garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: octubre noviembre y diciembre) la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada.

-Habilitar a los miembros paritarios para exigir una propuesta que contenga una garantía de recomposición salarial anual, la que como mínimo no será menor a un 7% por encima de la inflación acumulada anual.

Esta postura fue sostenida por los sindicatos docentes presentes.

En la reunión paritaria, el gobierno solamente reiteró la voluntad de mantener los salarios por encima de la inflación, sin dar una respuesta a los requerimientos de los sindicatos docentes.

No habiendo respuestas, el Frente Sindical Docente compuesto por AGMER, AMET, UDA y SADOP, convoca a la huelga docente los días lunes 6 y jueves 9 de noviembre, para que ningún salario docente quede por debajo de la inflación en un contexto en donde los trabajadores y trabajadoras necesitan, sin dilaciones, de respuestas urgentes.

FRENTE SINDICAL DOCENTE

AGMER | AMET | UDA | SADOP