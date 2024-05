- Publicidad -





Una pareja de turistas extranjeros, fue hallada sin vida en un complejo turístico de Federación. La fiscal Josefina Penón brindó un informe preliminar de la autopsia, pero aclaró que se realizarán nuevos análisis.

En el mediodía de este domingo, una pareja de turistas fue hallada sin vida, por personal de un alojamiento de la ciudad de Federación, donde se encontraban hospedados.

Las víctimas fueron identificadas como Oleksandr Spitsyn y Anna Nefodova, oriundos de Ucrania y Kazajistán, respectivamente, quienes tenían domicilio en la provincia de Buenos Aires, y estaban de vacaciones desde el lunes pasado en el norte entrerriano.

- Publicidad -





Informe preliminar

La causa está a cargo de la fiscal Josefina Penon Busaniche, que dispuso realizar la autopsia en la morgue judicial de Concordia. Antes del mediodía de este lunes, la agente del Ministerio Público Fiscal, recibió el informe preliminar de las autopsias realizadas a Oleksandr Spitsyn y Anna Nefodova.

“El médico forense me adelantó que según su opinión y la autopsia realizada este domingo, la causa de muerte, sería por inhalación de monóxido de carbono”, afirmó a Elonce y aclaró que, para confirmarlo, “se enviaron a analizar las muestras tomadas y por el momento, no podemos descartar nada”, señaló.

“No había ningún medicamento”

Esta mañana, un medio porteño, había publicado que en el lugar donde fueron hallados los cuerpos de Oleksandr Spitsyn y Anna Nefodova, también se habían encontrado “frascos de pastillas vacíos”. Sin embargo, la fiscal descartó en diálogo con Elonce, que pudiera tratarse de una autodeterminación. “Por ahora, esa hipótesis no es la que más se sostiene, porque en el lugar, no había ningún medicamento a la vista, que me haga sospechar que podrían haber consumido algo” para tal fin, afirmó la fiscal Josefina Penon Busaniche.

En este sentido, la fiscal anticipó que se tendrán mayores certezas sobre el fatal desenlace, cuando se reciban los resultados de los estudios complementarios a la autopsia. “Se enviaron a analizar a Criminalística de Paraná, las muestras que extrajo el médico forense para tener más certezas sobre la muerte”, remarcó a Elonce.

Lugar sin signos de violencia

En el mismo sentido, se había manifestado esta mañana, el comisario Edgardo Montenotte, Jefe de la Departamental de Federación, quien en diálogo con Elonce había indicado que no se hallaron signos de violencia en el lugar donde estaban los cuerpos, por lo que estaría descartada la hipótesis de un homicidio.

“No había ningún tipo de violencia en la parte externa ni interna del departamento; realizamos un relevamiento de todo el interior, de los dos cuerpos hallados, también de la calefacción que tenía la habitación que es un detalle muy importante y de cualquier sustancia química que había para después hacer el cotejo”, dijo el funcionario policial.

La pareja hallada sin vida “estaban solas desde hacía pocos días y el descubrimiento se hace porque había finalizado la estadía en el apart y cuando el encargado fue a ver porque no se habían retirado se descubre esta situación”, dijo finalmente Montenotte. Elonce.com