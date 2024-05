- Publicidad -





El Congreso Extraordinario de AGMER que sesionó este jueves en la sede sindical de ATE, en Paraná, con participación de congresales de todos los departamentos, resolvió aceptar la propuesta salarial del gobierno.

El CCV Congreso de AGMER tuvo su cuarta sesión, luego del cuarto intermedio que se dispuso en la sesión anterior, y tras la audiencia paritaria que los sindicatos docentes mantuvieron con el gobierno el pasado martes 14 de mayo.

Tras la deliberación, el gremio mayoritario docente de la provincia resolvió aceptar la oferta salarial del Gobierno, la cual consiste en un 20%, repartido en los meses de abril, mayo y junio y de ese modo cerrar el semestre.

Marcelo Pagani, secretario general de AGMER, dijo que “efectivamente la propuesta que nos presentaron el martes en el ámbito de la paritaria fue analizada en cada seccional y hoy los mandatos, mayoritariamente, fueron en la línea de aceptar este planteo”.

En este sentido, dio cuenta que “una cláusula muy importante para nosotros es el compromiso de que una vez que se conozca el índice de inflación de junio, reunirnos nuevamente para analizar lo que fue la evolución de la inflación y del salario y tener una pauta que, desde nuestra perspectiva equipare la inflación del semestre”.

No obstante, Pagani aclaró que la propuesta, si bien fue aceptada, fue declarada “insuficiente porque no podemos no tener en cuenta que venimos con una pauta salarial muy por detrás de la inflación, y si le sumamos que hemos perdido FONID y Conectividad, ha habido rebaja salarial más una inflación por encima de los salarios”.

Vale recordar que tras el encuentro del martes, el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, explicó que la nueva oferta consta de un 5% de aumento salarial para abril (de los cuales 3% ya fueron liquidados), un 7 % para mayo y un 8% para junio.

Pero en esta tercera propuesta el Gobierno adelantó que se va a liquidar a los docentes “solo si hay aceptación de la propuesta y firma de acuerdo paritario”. Además incluye la decisión de que una vez conocido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio, se fije fecha de audiencia paritaria a los fines de acordar la forma y términos en que se actualizará el salario docente y cerrar el primer semestre 2024.

Con la aceptación de la propuesta por parte de los docentes, las partes se volverán a reunir en el mes de julio, de cara a las negociaciones para lo que resta del año.