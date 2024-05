“Nos preocupa porque los cuarteles están sin recursos económicos, muchos con deudas de varios meses por combustibles, algunos analizan dar respuesta sólo dentro de sus respectivas plantas urbanas.»

El subsidio nacional sólo se acreditó en 5 instituciones, además la provincia todavía adeuda la mitad del subsidio 2023 y lo que va del 2024, con lo que eso significa ante la inflación que se está viviendo.

Hemos mantenido varias reuniones con las autoridades provinciales desde usted como Ministro de Seguridad y Justicia, también el Director de Defensa Civil y demás, de lo cual todavía no se tiene respuesta concreta.

Sistema de trabajo y presencia en situaciones de emergencia

El sistema de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos es la fuerza civil más grande con que cuenta la provincia 1400 bomberas y bomberos. La FEABV con las 66 instituciones que la conforman, hace muchos años dividió la provincia en 5 regionales para la actividad de capacitación, en 2015 se crea el CUO (Coordinación Única de Operaciones) integrado por las 5 regionales y luego se desarrollaron hasta la fecha 6 brigadas: VANT (drones), comunicaciones, K9 (búsqueda con canes), búsqueda y Rescate, rescate acuático, incendio forestal y socorrismo, para dar respuesta en grandes eventos donde participan varias instituciones en conjunto. A nivel nacional integramos el CUO nacional dentro de la región A (Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos).

Desde su implementación en el año 2015 hasta la fecha, nuestro sistema de operaciones estuvo presente en 83 intervenciones. La Brigada Forestal participó en Islas del Delta, Corrientes, San Juan, Córdoba y Salta. La Brigada de Rescate Acuático tuvo 39 intervenciones en distintos puntos de nuestra Provincia. La Brigada USAR representó a nuestra federación en movilizaciones como Tucumán, Mendoza, Bs. As., y Entre Ríos. La Brigada K9 participó en 28 intervenciones en distintos puntos del país, como Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, La Rioja, y en nuestra provincia. Algunos de esas participaciones fueron los casos Micaela García (Entre Ríos), Santiago Maldonado (Chubut), Guadalupe Lucero (San Luis), entre otros.

«Estamos colaborando en todo sentido, un ejemplo para facilitarle a la Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos la recolección de datos de siniestros en la provincia le propusimos y vamos a firmar un convenio para que esa repartición tenga acceso sin costo al RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina), un sistema que es sostenido con recursos que aportan las federaciones y el Consejo Nacional de Bomberos de Argentina.»

En el tramo final de la nota destacan de que «todo este esfuerzo del sistema voluntario necesita imperiosamente del acompañamiento del Gobierno, concretamente en los recursos que están por Ley, no se puede sostener sólo con la venta de tortas fritas, bonos, chancho móvil o algún otro evento que se gestionan los voluntarios en cada comunidad. Esa es la pura realidad. Si no se entiende lamentablemente en muchos casos, con todo el dolor no podremos dar la respuesta solidaria que necesita la gente.

«Es por esto que solicitamos de forma urgente se dé respuesta a nuestra requisitoria.”