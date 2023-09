- Publicidad -





La décima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en La Pampa fue emocionante de principio a fin. Gastón Iansa (Ford Focus), que ganó en pista, fue reclasificado por una maniobra en perjuicio de Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), quien posteriormente fue declarado ganador.

Gastón Iansa (Ford Focus), largó desde la 3ª posición, desde donde pasó en la largada a Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), el otro líder que tuvo la competencia y a partir de allí se mantuvo siempre en puestos de vanguardia, posiciones que alternó con el chaqueño y con el crespense Joel Gassmann, hasta el retraso al segundo pelotón del piloto del Saturni Racing, en el décimo giro.

Pernía, a pesar de correr con un actitud conservadora, se fue de La Pampa como ganador. El Tano venía cuarto pero levantó para acabar sexto por sexta ocasión en nueve finales y saltar a la punta del torneo con Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze). El loberense, que estaba séptimo, tuvo problemas y arribó décimo.

Julián Santero (Toyota Corolla) terminó quinto luego de largar séptimo y ganó una posición en el campeonato donde ahora se ubica tercero a 7 puntos. José Manuel Urcera (Ford Focus) perdió el liderazgo del torneo tras sufrir su primer abandono del año por la rotura de un elemento de la transmisión cinco vueltas para el cierre. Ahora está cuarto a 11 puntos, por delante de Iansa y Gassmann.

El pampeano Matías Menvielle venía cumpliendo una destacada actuación en el decimooctavo puesto, pero promediando la carrera quedó retrasado.

La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre, en el autódromo de El Calafate, provincia de Santa Cruz.

«Gané, pero es una lástima que se defina así»

Joel Gassmann dialogó con Carburando luego de que los Comisarios Deportivos le comunicaran que ganó la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Toay por el recargo que recibió Gastón Iansa; que había sido el piloto que cruzó la bandera a cuadros en la primera posición.

«Si, estuve hablando con los Comisarios y me comunicaron que soy el ganador. Pero no me dieron mucha más información. Lo que sí es una lástima que esta carrera se defina de esta manera después del espectáculo que se vio en la pista», afirmó Gassmann.