ACADME, tiene a la venta un Super Bono contribución. El sorteo se realizará el 14 de junio a las 14.30hs, frente a escribana pública, en las instalaciones de la Escuela especial N°11, «Remedios Escalada de San Martín», con la presencia de autoridades de la Institución y de la Asociación.

Por solo $1000, alguno de estos 44 premios puede ser tuyo:

• Box de Realeza Gourmet • Orden por $80.000 de Librería Papiro • Camita para perros de Hocicos Pet Shop • 1 pipeta y 1 comedero de Hocicos Pet Shop • Cambio de look de Mariela Bernhardt estilista • Cambio de look de Mariela Bernhardt Estilista • Obsequio de Option boutique • Obsequio de Aroma artesanal • Par de pantuflas de Como me queda • Cortina de baño de teflón de distribuidora El Fleco • Pack de dos repasadores de Distribuidora El Fleco • Orden por $50.000 de combustible • 1 almohada de Mueblería Fontana • Box dulce de Maia Trembecki • Toallón Arco Iris de Distribuidora El fleco • Tarta frutal de Recreo Dulce • 2 tazas personalizadas (a elección del ganador) de FP • Taza azucarera y bandejita de Juana’s Regalaería • Orden de compra x $10.000 deLibrería Clipo • Orden de compra x $10.000 de librería Clipo • Billetera para dama de Recreo Dulce • Pasta frola de Cositas Ricas • 2 hamburguesas +fritas de TUT• Pizza especial + fritas de TUT• Remera térmica de Honguitos Ropería• 4 hamburguesas +fritas de Margüe• Obsequio de Místico• Obsequio de Casa Nanio• Torta mediana de Reina Miga• Sweater de Betsabe Paez Shoe’s• Orden x $8.000 de Vivero Las Hadas• Voucher x $10.000 de Patitas comida para mascotas• Voucher peluquería Ariel e Ivana Gassman Estilistas• Obsequio de Look ropa y accesorios• Obsequio de Tiempo para mí• Orden de compra x $15.000 de Autoservicio Lindt• Voucher de Silvia Metzler, Instituto Cursos de Peluquería y estética• 1 caja de palitos bombóm de Heladería Bahía• Obsequio de Alquimia• Caja x 8 alfajores de Legüero• 1 mes gratis Gimnasio Move On• 1 mes gratis Gimnasio Move On• Mate, azucarera y yerbera de polirubro Choly Miranda• Orden x $10.000 de Buldra deportes

Adquirí tu número y colabará con ACADME. Solicitalo a los integrantes de la escuela, la comisión de ACADME, o en alguno de los siguientes comercios: Tía María Ropería, ¿Cómo me queda? pilchería, Pollería y mayorista San Cayetano, Reposteria y cotillón Miró, Autoservicio La Rusa, Maxi kiosco La salida, Karun Kinesio, Pollería La Suprema.

La metodología del sorteo constará de 2 urnas (una con los premios y otra con los cupones completados) Tanto el orden de los premios como el de los ganadores se irán presentando al azar anunciando primero un premio y luego un ganador.

