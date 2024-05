- Publicidad -





El pasado fin de semana la categoría Sub 14 de la Escuela Municipal de Vóley disputó la 2da. fecha de la Liga Provincial de Menores en Hernández.

- Publicidad -





El sábado se disputaron los partidos de zona con los siguientes resultados: 2-1 vs. EMV Crespo; 2-0 vs. Rowing Blanco; 1-2 vs. Rowing Azul y 2-1 vs. Echague.

El domingo se definieron los cruces con los siguientes resultados: 2-0 vs. Neuquén y 0-2vs. CAE.