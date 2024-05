La obra abarca la extensión entre Crespo y Viale, con inicio inmediato en el tramo más crítico, entre Crespo y Seguí. Contempla la reconstrucción y repavimentación en una longitud de 39.900 metros en total.

En la oportunidad, el gobernador afirmó que «es un día muy especial porque después de cinco meses de ordenar el desorden que encontramos y de renegociar una abultada deuda con los contratistas de obra pública de la provincia de muchísimos meses, estamos acá retomando la obra con mucha responsabilidad y con muchas ganas de resolver problemas, en esta ruta que es icónica».

«Todos los días vamos a ir arrancando con distintas obras prioritarias en un enorme esfuerzo que estamos haciendo por la situación económica y fiscal que atraviesa la provincia», dijo el gobernador y luego precisó que en el caso de la ruta 32, se inicia hoy «esta primera etapa de 4 kilómetros de reciclado, de base negra; y después casi 40 kilómetros de asfaltado final».

Más adelante, Frigerio detalló que los trabajos en la ruta 32 se reactivan con recursos provinciales y que solicitarán al gobierno nacional que avance también con las obras que le corresponden, puesto que hay varias paradas en la provincia. «Cada vez que voy a Buenos Aires tengo una reunión con algún funcionario del gobierno nacional para interiorizarme sobre cuáles son los planes para volver y retomar el ritmo de obra», precisó.

Dijo además que no se asumirán compromisos que no se puedan cumplir. En ese marco, sostuvo: «Soy un acérrimo defensor de la obra pública, y tengo la obsesión de generar las condiciones para crear empleo privado de calidad y desarrollo en nuestra provincia, para que los productores, las industrias y las pymes puedan invertir, producir y generar trabajo», remarcó.

Insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura, y habló de «rutas y caminos que no sean un peligro y una pérdida de dinero para los productores y los transportistas. «Para que nuestros niños se eduquen, necesitan establecimientos que no se caigan a pedazos, y para que nuestra gente pueda cuidar su salud, necesita poder atenderse en un hospital o un centro de salud de calidad», expresó.

Luego precisó que la deuda que tiene la provincia con las empresas asciende a casi 30.000 millones de pesos. «Es una deuda muy abultada, pero con muy buena predisposición de los contratistas de la obra pública en la provincia, pudimos llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de pago y a partir de eso retomar las obras», detalló.

Por último, señaló que para definir las prioridades convocó para un plan estratégico de la obra pública a empresarios, a la Cámara de la Construcción, a intendentes, a los bloques de la oposición, a la sociedad civil y al Consejo General de Educación. «Esa estrategia tiene que ser una política de Estado, por lo que quiero que este plan estratégico de obra pública para la provincia sea ratificado por la Legislatura para convertirse en el faro que ilumine las decisiones de políticas públicas vinculadas con la infraestructura de acá a los próximos 30 ó 40 años», concluyó.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios, Dario Schneider; los intendentes de Viale, Carlos Weiss, y de Seguí, Edgardo Müller; además del subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel, y del representante de la empresa Pitón, a cargo de la obra, Daniel Pitón.

Precisiones sobre la obra

Por su parte, el ministro Schneider sostuvo que «toda la obra en la provincia se va a ir reiniciando paulatinamente» e indicó que se hace «con un sentido de absoluta responsabilidad para cumplir con estos compromisos que nos estamos imponiendo en este momento». Dijo además que el control de obra se va a hacer permanentemente y estará a cargo de Vialidad provincial.

En cuanto a los plazos, el funcionario informó que se espera que la obra, que cuenta con un presupuesto de 800 millones de pesos, pueda culminarse en agosto de este año. «La provincia está haciendo un esfuerzo enorme para culminar y dar respuesta a esta demanda. Son lugares donde hay parques industriales e industrias muy importantes, además de una zona rural que tiene la actividad avícola, pero también la porcina y toda la parte agropecuaria. Todo se mueve por esta ruta, que además forma parte del acceso a los puertos de Diamante y Rosario», detalló el funcionario.