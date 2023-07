- Publicidad -





El dirigente de Patria Grande, Francisco Pérez anticipó que el precandidato a presidente logró la unidad en Entre Ríos y que acompañará a Adán Bahl como precandidato a gobernador, mientras que en Gualeguaychú, hará lo mismo con Martín Piaggio a la senaduría, y Martín Roberto Piaggio, a la Intendencia



“Es el trabajo que venimos llevando adelante con los otros candidatos. La ciudadanía lo que nos manifestaba era que querían votarlo Grabois, pero también a Bahl, y nos parece también, parte de la democracia que sea la ciudadanía quien pueda elegir quienes van a ser los candidatos en las distintas categorías. En Entre Ríos se termina de conseguir la lista de unidad y también en los distintos departamentos y es algo que nos alegra, poder conseguir la participación democrática en las internas.”, explicó.

En Gualeguaychú, la Agrupación 17 de noviembre y el Partido Comunista, junto a otras agrupaciones locales, llevan adelante la campaña electoral de Grabois. Fran Pérez mencionó, además, propuestas en viviendas, alquileres, educación y producción, y remarcó que “no tenemos miedo ni plata y se sigue acercando gente que apoyará a Juan”, publicó radio Máxima.

“Nos dimos cuenta de que desde que Juan promovió su candidatura, muchos vecinos se sumaron para apoyarlo, aquí en Entre ríos y en todo el país. Nosotros ya veníamos con una campaña en ciudades como Paraná y Concordia, pero el desborde de gente de las últimas semanas, hizo que estemos llegando a distintas localidades, con personas que se acercaron con mucha esperanza”, comentó.

Pérez señaló puntos a favor de la precandidatura del dirigente nacional y admitió que observan respuestas positivas de parte del electorado. “No tenemos plata, ni miedo y por eso seguimos en carrera. Vemos que la gente está dispuesta a escuchar, y que tiene también, muchas ganas de ser escuchada”.

En este sentido, Pérez manifestó que desde la organización de campaña no se descarta la visita de Juan Grabois a la ciudad. “Es un hecho que todavía se está analizando y en los próximos días se tendrán más novedades respecto a los siguientes pasos de la campaña en distintas provincias del país”, declaró.

Respecto a los primeros anuncios en la ciudad que proponen a Grabois en la carrera electoral, para las PASO nacionales, del próximo mes de agosto, Pérez señaló que, pese a no contar con las mismas estructuras económicas de los otros candidatos, desde la militancia se trabaja “con mucha creatividad y muy desde abajo”. Afirmó además que un sector de la sociedad aún no lo conoce, pero no rechazan escuchar sus propuestas. “Ahí está el trabajo de la militancia, para darlo a conocer”, sostuvo. (APFDigital)