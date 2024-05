- Publicidad -





El conductor de un automóvil Volkswagen Bora perdió el control del rodado, chocó contra un Ford Falcón que se encontraba estacionado y terminó volcado. El joven dio positivo para el test de alcoholemia.

El joven conductor de un automóvil Volkswagen Bora perdió el control del rodado, chocó contra un Ford Falcón que se encontraba estacionado y terminó volcado; el accidente ocurrió a las 7 de este domingo, sobre calle Gral. Espejo, entre Sarobe y Del Barco Centenera, en Paraná.

El automovilista -de 18 años- aseguró al personal policial que despistó debido a que la calzada se encontraba húmeda producto de las lloviznas que se registran en la ciudad.

Fuentes policiales conformaron que, tras la intervención de inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, al joven se le realizó el test de alcoholemia y la prueba dio resultado positivo para alcoholemia en sangre; al joven se le retuvo el vehículo.

El conductor del rodado siniestrado no quiso asistencia médica tras el accidente ya que no registraba lesiones visibles; de igual manera se lo trasladó hacia el hospital San Martín para su examinación. (El once)