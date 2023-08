- Publicidad -





Los precandidatos a legisladores de la provincia de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, Julián Maneiro y Darío Schneider, mantuvieron un diálogo con SOLNoticias y se refirieron a sus proyectos de cara a las elecciones PASO que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto.

El doctor Maneiro compite por la candidatura a Senador por el departamento Paraná y el actual presidente de Crespo, por la candidatura a diputado provincial.

Maneiro comenzó explicando que tanto él como Shneider están dentro de Juntos por Entre Ríos, o Juntos por el Cambio en Entre Ríos, «se le puso esa denominación pero es la alianza Juntos por el Cambio que incluye a la Unión Cívica Radical, al Pro, al GEN, a movimientos vecinalistas y dentro a su vez de esa Alianza hay dos sectores que estamos compitiendo en las próximas PASO, que son primarias abiertas y obligatorias que se van a votar el 13 de agosto que van a definir los candidatos que se presenten en octubre en la elección general».El precandidato a Senador mencionó que desde su espacio, en las PASO van a presentar dos opciones a nivel provincial, la que ellos representa está encabezada por Pedro Galimberti y Ana D´Angelo para gobernador y vicegobernadora. La lista de Diputados provinciales la encabeza Darío Schneider y en el departamento Paraná él es el candidato a senador junto con Silvia Primo de la ciudad de Paraná, candidata a senadora suplente.

Ante la pregunta por el resultado de la elección en Chubut, en la cual el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio fue quien obtuvo la mayoría de votos, Maneiro consideró que «después de veinte años de gobierno del mismo signo político en Chubut, junto con otros provincias está mostrando la necesidad de transformación de cambio que se viven en las provincias del interior y en nuestro país hay una necesidad de oxigenar en las administraciones provinciales y dar cambios. Pasa lo mismo en Entre Ríos. Hace 20 años que gobierna el mismo partido». Luego dijo «estamos pretendiendo desde nuestra Alianza de Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, transformar la provincia, darle un vuelco a lo que se ha venido haciendo, mantener las cosas que se han hecho bien pero fundamentalmente entendemos que hay que apostar a una transformación de algunas estructuras del estado, de una relación distinta del estado con la sociedad, de entender las transformaciones que se vienen dando, de descentralizar la gestión de las cuestiones cotidianas, descentralizarlas con municipios y comuna para poder llegar a tiempo».

Más adelante agregó que tenemos un estado provincial costoso, que hace las cosas a un precio mayor al del mercado, y que además hace las cosas tarde, pero no porque no tenga la capacidad de hacer las cosas bien. Luego ejemplifica, «tenemos un ejemplo en una de nuestras escuelas que un techo se llueve y hasta que se manda de la directora, luego a Arquitectura, ésta notifica, vienen los inspectores, hacen el proyecto, sacan el costo y hacen el presupuesto, largan la licitación y después de eso pasó un año y medio y lo que era una pequeña filtración cuando llega la obra eso ya es un desastre que con lo que se había presupuestado no alcanza ni para empezar».

Por su parte, Darío Schneider se refirió al problema de los caminos rurales, «hay un tema muy recurrente. Somos una provincia que tiene ciudades importantes pero más que nada tiene mucha vida rural y hoy nos están puntualizando esta situación de la falta de camino como si estuviésemos en la Edad Media todavía en muchos lugares. Se quejan del no funcionamiento de Vialidad, de la falta de respuesta del gobierno provincial en esta materia, y habiendo voluntad de muchos frentistas, productores de comunas tratando de colaborar para que ésto se solucione, y la verdad que no se puede encaminar. Tenemos que pensar que siendo una provincia donde el 80% de su economía es primaria, agropecuaria y no tener condiciones para trabajar estamos condenando a la provincia al atraso y condicionando su desarrollo y crecimiento. Me parece que eso es prioritario y por eso pensamos en la descentralización «.

Schneider opinó que descentralizando los trabajos de mantenimiento de caminos se puede llegar rápidamente con respuestas a los productores y darle también participación a las juntas de gobierno, comunas y municipios en ésta tarea. Más adelante dijo que «creo que Entre Ríos es una provincia que tiene mucha potencialidad para crecer y generar nuevas actividades productivas, se puede hacer muchísimo más pero si no hay condiciones de transitabilidad para entrar y salir es muy difícil y esto uno lo ve cuando recorre». Comparó un camino rural transitable con un camino de tierra, «ves un camino que está afirmado con un ripio que garantiza la transitabilidad, y ves que hay inversiones, ves silos, ves hay actividades de ganadería y actividades o de avicultura o feedlots, diferentes actividades que se pueden desarrollar y cuando vos vas por el contrario, un camino donde no hay mantenimiento que garantiza entrar y salir, no hay nada». Luego agregó que se están desaprovechando oportunidades y si se logra trabajar de forma coordinada se pueden hacer muchísimas cosas más y sobre todo sumando también al productor que quiere colaborar y ayudar en ésta solución».

Maneiro retomó la palabra y comentó que como diputado ha presentado proyectos de ley y proyectos de resolución en repetidas oportunidades en dos casos que son paradigmáticos dentro del departamento Paraná, «dos comunidades importantes como alrededor de 1500 habitantes, con su desarrollo, escuelas, cooperadoras, comisaría, centro de salud y demás y no tienen al día de hoy los accesos pavimentados, no tienen asegurado el acceso y el egreso y muchas veces han quedado incomunicados con lluvias importantes. Uno es el caso de Las Garzas, pasando por la localidad de Hasenkamp. El otro caso que ha salido en los diarios el año pasado y que tuvo movilización de los vecinos y que incluso se tuvo que hacer presente la vice gobernadora Strata para poder dar una respuesta que hasta el día de hoy no ha llegado, es Puerto Curtiembre. El acceso a la localidad, de aproximadamente 15 km, no está pavimentado», relató.

Luego insistió en que el problema de los caminos es fundamental y nosotros lo han planteado en la legislatura, recibiendo el apoyo de las bancadas opositoras, «el oficialismo lo recibe entre con sorpresa y con los hombros digamos en alto porque depende de que vialidad provincial u Obras Públicas hagan algo y no lo hace, y tienen que distraer el debate porque no tienen respuesta. No tienen respuesta porque no hay plan, no hay proyecto o no tienen financiamiento, el financiamiento va a otras prioridades». Aseguró que es necesario hacer un plan de obras y que los accesos pavimentados son pura responsabilidad del Estado provincial. » Como a veces dice Pedro (Galimberti) y también muchas veces lo hemos remarcado con Darío, hay que volver a las cosas esenciales. Por supuesto tenemos que pensar en la inserción de Entre Ríos en la Argentina, el desarrollo de la infraestructura, por supuesto, pero tenemos que darle respuestas a las cosas esenciales principales de la gente, y la gente hoy necesita camino en el interior, necesita salud, necesita que las escuelas funcionen bien porque los caminos no es solamente para la producción, es para que entre la ambulancia o para que salga cuando hay una emergencia, es para que llegue la maestra. Hay temas que hay que ponerlos en la prioridad en la agenda, por zona», explicó.

En las próximas elecciones ambos candidatos estarán en la boleta 502 B junto a Pedro Galimberti como candidato a gobernador. En el departamento Paraná, Julián Maneiro va como candidato a senador, Darío Schneider encabeza la lista de diputados provinciales, Marcelo Cerutti como candidato a intendente de Crespo y Beltrán Cepeda encabeza la lista de concejales. El que quiera votar a presidente corta el cuerpo del candidato a presidente que elija y lo agrega al voto.

Schneider contó que «el pasado sábado comenzamos a repartir la boleta y la verdad que nos está yendo muy bien, con muy buena recepción. Nadie está muy motivado con el voto a presidente, la gente está pensando en lo local, en sostener esta gestión, en darle continuidad a todo éste trabajo que venimos haciendo. Nuestra ciudad tiene una cultura de corte de boletas, en las elecciones que me ha tocado transitar a mí ha ganado Macri en lo nacional, Bordet en lo provincial y he ganado yo lo local. La gente elige a las personas que quieren, es una dificultad para nosotros pero no lo estamos viviendo como una cuestión determinante. Sí, debimos redoblar los esfuerzos en la militancia».

SOLNoticias