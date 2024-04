- Publicidad -





Este domingo 28 de abril se jugó la fecha 3 del Torneo Oficial Néstor «Topo» Landra de la Liga de Futbol de Paraná Campaña.

En la Zona Sur, Unión de Crespo es líder, en la Norte, Atlético Hasenkamp comanda la tabla, al igual que Atlético María Grande en el Centro.

RESULTADOS

ZONA SUR

Atlético Arsenal 1-3 Atlético Sarmiento

Atlético Unión 4-0 Seguí FBC

Club Atlético Cañadita Central 2-0 Asociación Deportiva y Cultural

ZONA NORTE

Unión FBC de Alcaraz 0-1 Unión Agrarios

Club Atlético Hasenkamp 3-0 Club Atlético Juventud Unida

Club Deportivo Bovril 0-0 Juventud Sarmiento

ZONA CENTRO

Club Social Deportivo Tabossi 2-0 Club Social y Deportivo Tuyango

Atlético María Grande 1-0 Independiente FBC

Club Atlético Hernandarias 0-0 Atlético Litoral

POSICIONES

ZONA SUR

Union FBC 7

Viale FBC 7

Cañadita Central 6

Sarmiento 3

Segui FBC 2

Arsenal 1

Cultural 0

ZONA NORTE

Atl. Hasenkamp 9

Dep. Bovril 5

Atl. Sauce de Luna 4

Union Agrarios Cerrito 3

Juventud Sarmiento 2

Union FBC Alcaraz 1

Juventud Unida 0

ZONA CENTRO

Atl. Maria Grande 7

Atl. Hernandiarias 5

Litroral 4

Independiente FBC 2

Dep. Tabosssi(*) 1

Asoc. Diego Maradona 1

Dep. Tuyango (*) 0

(* Tienen su partido suspendido a los 18’st)

PRÓXIMA FECHA

ZONA SUR

Viale FBC vs. Cañadita Central

Segui FBC vs. Arsenal

Cultural vs Union

Libre: Sarmiento

ZONA CENTRO

Asoc. Diego Maradona vs. Atl. Hernandarias

Independiente FBC vs. Dep. Tabossi

Litoral vs. Atl. Maria Grande

Libre: Dep. Tuyango

ZONA NORTE

Atl. Sauce de Luna vs. Atl. Hasenkamp

Juv, Sarmiento vs. Union FBC Alcaraz

Juv. Unida vs. Dep, Bovril

Libre: Union Agrarios Cerrito

Fuente: Seguí Noticias