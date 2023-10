- Publicidad -





La candidata a vicegobernadora se reunió con colaboradores del Hogar y mantuvo una charla con la directora del Hospital San Francisco de Asís. Aluani se comprometió a trabajar por la «regionalización de la salud» a fin de facilitar las derivaciones de pacientes

Alicia Aluani, compañera de fórmula de Rogelio Frigerio, y el candidato a intendente de Crespo por Juntos por el Cambio, Marcelo Cerruti, dialogaron con SOLNoticias sobre la visita que realizaron al Hogar de Ancianos y al Hospital de Crespo, además de algunos de sus proyectos en Salud.

- Publicidad -





La candidata a vicegobernadora, Alicia Aluani estuvo recorriendo la zona y entre otros lugares visitó el hospital de la ciudad de Crespo. «En cada lugar que recorremos siempre nos reciben cálidamente porque se trata de venir a asistir al lugar, a estar en contacto con quienes viven el día a día en las distintas instituciones. En ésta ocasión recorrí el hogar de ancianos, el hospital donde tuve un diálogo con la directora del hospital, no llegué a recorrerlo todo pero quedé con la promesa de volver a venir porque quiero detalladamente recorrer, pero telefónicamente nos vamos a comunicar porque nos quedaron temas pendientes. Me interesa interiorizarme bien sobre lo que pasa en cada lugar», comentó.

Aluani manifestó que en su recorrido por el hogar de ancianos se llevó una buena impresión, «es una institución en donde he visto realmente los espacios, la cantidad de personal que tienen, la cantidad de abuelos que están en esa institución, las condiciones en que están, me he llevado una muy buena impresión». Aclaró que la inflación ha sido muy elevada y queda muy por debajo el ingreso de dinero que tienen en el hogar como para cumplir con todo, «cumplen con todo pero con mucho esfuerzo y con mucha colaboración de los ciudadanos me dijo Silvio (Heinz) quien está a cargo de la institución». Comentó que la problemática del lugar siempre con la idea de poder ampliar de tener mejores instalaciones y aumentar la calidad de vida de los adultos mayores, «todo el grupo nuestro lo que más deseamos es que los mayores tengan mejor calidad de vida».

Alicia Aluani, quien es médica terapista, contó que se metió en política ya que toda su vida «pasó por los pasillos de los hospitales, por centros de salud, por el hospital San Blas de Nogoyá porque soy pediatra, e hice guardia muchos años en el hospital San Roque en Paraná y sentía una necesidad de involucrarme. Lo fui pensando a lo largo del tiempo porque veía que todos los problemas que tenían mis pacientes lo podía resolver en forma individual pero en realidad nunca podía modificar la realidad en forma que yo pudiera hacer que esa realidad que modificaba brevemente en cada uno de ellos abarcara todo el grupo, entonces ahí me planteé de qué manera podía modificar ésta realidad, tanta burocracia para adquirir alguna consulta con especialistas, o para los del interior. No es fácil acceder a un turno con especialistas en otra institución como los hospitales en Paraná. Aparte porque hay mucha demanda, entonces veía que había muchas trabas, eso implicaba gastos, porque el familiar necesita un recurso económico para trasladarse a otra ciudad y no sólo eso sino también la parte emocional, salían de su grupo familiar, se sentían solos, y eso fue el motivo principal por el cual pensé en ponerme de éste lado para ver si puedo modificar la realidad. No me molesta que me consideren outsider, porque la gente empatiza conmigo».

Explicó que el equipo de salud, que ya está trabajando hace mucho tiempo, ha hecho una evaluación de cómo está la Salud en la provincia, desde la infraestructura, hasta el personal, hasta el equipamiento, desde un centro de Salud hasta un hospital de alta complejidad. «Se trata de ir nivel por nivel, ir equipando, qué es necesario en cada lugar, reacomodando, viendo qué recursos humanos tiene, y que todos tengamos el acceso a la salud en iguales condiciones», dijo.

Al respecto a la regionalización, dijo que lo están trabajando en niveles, «se están haciendo unos niveles de regionalización más prácticos para que sepan rápidamente a donde derivar y que sea más cerca, y que en lo que nosotros llamamos golden our, no se pierda rápidamente el paciente, que pueda ser atendido y que aumente sus posibilidades de vida. Ese es un punto en los niveles de regionalización que se va a reestructurar de una manera para que sea más simple, más rápido, para que todos sepamos a donde es de menor complejidad a mayor complejidad. Por otro lado los recursos humanos, hoy en día las residencias de pediatría no están cubiertas porque realmente los médicos no sienten que sea una especialidad atractiva ya sea porque no les reditúa económicamente, y a veces las condiciones en que se los tiene, últimamente no ha habido concursos, lo que no está bueno porque uno realmente estudia, se especializa y necesita una recompensa en el sentido de que uno está en un lugar porque se lo ganó por concurso y no porque se digitó para estar que esté en ese lugar. Debería ser por mérito y capacidad».

Por su parte, el candidato a intendente Marcelo Cerruti consideró importante que la candidata a vicegobernadora haya visitado las instituciones de Crespo. «que la colega haya recorrido el hogar para nosotros es importante y que haya tenido un primer contacto con el hospital para nosotros es importante porque en todas las charlas que tuvimos con los vecinos hay dos instancias que son exclusivamente dependientes del gobierno provincial que afligen a la ciudad como es el hospital, no sólo la cuestión de la guardia pediátrica sino que también hay otras cuestiones a reveer». Luego agregó que otro tema importante que es de índole provincial es la cuestión de viviendas, «que se haya acercado es importante y también tenemos el compromiso de Rogelio Frigerio cuando estuvimos hablando con él, de que la ciudad en ésta instancia, con éstas dos situaciones no se sintió apoyada por el gobierno provincial, nos quedó muy lejos, y queremos saber si acompañando ésta fórmula nosotros podemos tener otro tipo de contacto y poder solucionar cuestiones que no nos atraviesan directamente lo municipal»

SOLNoticias