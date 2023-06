- Publicidad -





Por segundo año consecutivo, la institución educativa invita a la comunidad a participar donando libros de literatura juvenil, clásica, cuentos y cómics

La Escuela Nº 60 «Bicentenario» de Crespo está organizando su segunda campaña de donación de libros. La profesora y bibliotecaria Natasha Barreto junto a alumnos de la escuela, Oriana Fisher, Nicole Schmidt, Xiomara Antivero y Lucas Ruffiner dialogaron con SOLNoticias y dieron detalles de la campaña.

Barreto comenzó contando que es el segundo año que organizan la campaña de donación de libros ya que la biblioteca de la escuela no cuenta con suficientes libros juveniles y de literatura clásica, y que sería bueno tener libros de cuentos y cómics. También están recibiendo diccionarios. La colecta de libros comenzó el 15 de junio, día nacional del libro y se extenderá hasta unos días antes de las vacaciones ya que después comenzará el receso de invierno.

Por su parte, una de las alumnas, Oriana Fisher se refirió a la metodología de recolección de libros y la forma en que la gente puede colaborar, «estamos dejando cajas por distintos lugares, dejamos ya en Clipo unas cajas. No se piden enciclopedias o ese tipo de libros porque pueden estar atrasados o desactualizados y también por el tema del espacio.Otra de las estudiantes, Nicole Schmidt, comentó que aún faltan recorrer más lugares.

La profesora explicó que dentro de la biblioteca trabajan con un grupo de colaboradores de biblioteca. «Cada curso tiene aproximadamente tres alumnos que ayudan con el trabajo bibliotecario. Hay días que ellos no tienen bibliotecaria entonces ellos colaboran conmigo, buscando materiales a los profesores cuando necesitan, ya que yo les doy como bibliotecaria ‘formación al usuario’, entonces ellos ya saben cómo desenvolverse y buscar los materiales para llevarle a los profesores en las clases», comentó. Algunos chicos se sumaron a participar de la campaña de donación como alumnos de la escuela porque les gustó la propuesta y salieron a visitar varios lugares de la ciudad. «Dejamos cajas en la municipalidad, en la biblioteca, en lugares de mucho tránsito de público como para que la gente lo pueda ver. En una farmacia también, en una peluquería, la idea es llevar a Papiro y a otras librerías»

La biblioteca de la escuela funciona desde el año 2017, y ya han organizado otras actividades para conseguir libros, «tuvimos una feria de libros hace dos años, estamos tratando de que la biblioteca tenga un poquito más de de vida. Cuando empezamos con la biblioteca era un depósito, había que armar todo de cero y comenzamos trabajando con eso y es muy lindo el trabajo que se hace con los chicos», comentó Barreto. Agregó que los chicos están acostumbrados a ir en los recreos a la biblioteca y la idea es incrementar la literatura juvenil porque los alumnos leen en las clases de lengua, tienen sus horarios de lectura, «a veces no podemos hacer préstamos a domicilio porque no alcanzan los libros, porque si ellos los llevan no quedan para las lecturas en clase, por eso la idea es ir incrementando la cantidad de libros. Desde el ministerio nos han mandado pero no mucho de literatura juvenil sino libros de lengua y matemática para primero, segundo y tercer año, después nada más y no mandan todos los años».

Ante la pregunta de cómo se lleva adelante el desafío de hacer que los chicos se interesen por la lectura en la era de las redes sociales y los dispositivos móviles, explicó que también se los hace leer desde las redes sociales y otros soportes, «todo es lectura, los chicos si bien están usando redes sociales están leyendo. Los profesores, sobre todo del área de lengua y comunicación también trabajan con textos digitales, pero también se llevan libros a las aulas para que ellos tengan un manejo de ellos, ya que en la casa no acostumbran a usarlos». También agregó que hay jóvenes que prefieren los textos digitales y otros que prefieren los libros impresos, «creo que es como en el resto de la sociedad, los jóvenes buscan distintos soportes también».

Al respecto de las donaciones, dijo que también se pueden hacer acercándose a la escuela ubicada en calle Sarmiento 2200. Los libros serán recibidos hasta el 7 de julio, fecha en que comienza el receso por vacaciones de invierno, pero luego de las vacaciones en lo que resta del año quienes deseen podrán hacer sus aportes.

SOLNoticias