Desde la Municipalidad de Crespo y la Policía de Entre Ríos, trabajaran en conjunto por la seguridad, en los festejos de Navidad y Año nuevo. Las tareas del personal que estará afectado a cumplir diversas funciones en esas dos jornadas fueron acordadas por Daniel Roldán (Comisario principal), Mario Pross (Subcomisario) y Luciano Ríos (responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana).

Días atras en un aconferencia brindada, Ríos explicó que se trabajará “en conjunto con agentes de Tránsito, Guardia Urbana y policía, realizando controles en los distintos puntos de la ciudad, principalmente en la zona del predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura y Parque del Lago, donde se agrupa la gente”.

Por otra parte el Subcomisario Mario Pross, visitó los estudios de SOLMedios y dió detalles acerca del operativo – “Las directivas que tenemos encomendadas por parte de nuestro jefe de comisaría el comisario principal licenciado Daniel Roldán fueron muy específicas, dando razón a que se cumplan todas las ordenanzas y leyes que están establecidas por ley y por ordenanza. Nos vamos a acoplar a los operativos que hace personal de tránsito y guardia urbana. Vamos a hacer controles de alcoholemia a aquellas personas que andan haciendo algún tipo de destreza o maniobra rara con sus vehículos, ya sea motovehículo, automóvil, camioneta, tractores o lo que sea”.

Más de 10 funcionarios policiales estarán afectados en el operativo de Navidad, con móviles recorriendo el centro de la ciudad y la periferia, y encargándose también de lo que se requiera en Aldea Santa Rosa, Aldea San Rafael y Aldea Jacobi. Otros funcionarios de esta dependencia, trabajarán reforzando la seguridad en la capital provincial.

Para finalizar agregó “Una última acotación que es muy importante, ya lo dijo el jefe de comisaría y también lo dijo Luciano Ríos el nuevo jefe de tránsito, en el caso de que se conduzca dentro de la ciudad o en ruta, que la gente tome conciencia de que sea una fiesta, que no haya inconveniente y sea todo en paz. Y si tomó algún tipo de bebida con contenido alcohólico, que no maneje, que haya un conductor designado para evitar cualquier tipo de conflicto y sobre todo para salvaguardar la integridad física de las personas que transiten. Anda mucha gente circulando y cuando se está alcoholizado no se tiene el manejo normal.”

El propósito es que las fiestas se desarrollen en paz y tranquilidad para todos los ciudadanos.

SOLNoticias.