El funcionario provincial habló sobre la implementación de la boleta única y de la necesidad de modernizar el sistema electoral a través de una reforma integral

Luego de que el gobernador Rogelio Frigerio realizara la presentación del proyecto de Reforma política en el Centro de Convenciones, el Secretario de Asuntos Políticos del Gobierno de Entre Ríos, el doctor Julián Maneiro dio detalles de los principales aspectos de la misma a SOLNoticias.

El funcionario provincial precisó que ésta reforma «es uno de los compromisos, uno de los puntos centrales de la propuesta de Juntos por Entre Ríos de llevar adelante algunas transformaciones institucionales y políticas necesarias para modernizar la provincia dentro de varios aspectos. Uno de ellos es actualizar y modernizar el sistema político electoral, es decir cómo los ciudadanos de Entre Ríos elegimos a nuestros gobernantes».

Explicó que ésta reforma también va a implicar un ahorro, tanto para el Estado como para los partidos políticos, ya que no se van a tener que imprimir las boletas tradicionales de papel de todas las fuerzas políticas que en parte estaban a cargo del Estado, en su impresión y su financiamiento y la otra parte a cargo de las fuerzas políticas.

Una de las principales propuestas, dijo, es la implementación de la boleta única, «lo que va a formar parte del proyecto de ley es la incorporación de la boleta única papel como se realiza en las provincias de Santa Fe o Córdoba. Somos la única provincia de la región centro que no ha modernizado su sistema electoral. Recordemos que es un sistema electoral del año 1934 el que está vigente».

También agregó que pretenden hacer una reforma integral y para eso se están convocando a todos los sectores y actores políticos a los partidos políticos, «no solo a los mayoritarios, también a los minoritarios, a los partidos vecinales de toda la provincia, a los actores institucionales, al tribunal electoral, a las universidades para que den su opinión. Cuanto más consenso podamos encontrar en la propuesta de reforma mejor va a a suceder. Luego tiene que ir a la legislatura como proyecto de ley pero si nosotros hacemos un trabajo previo de reunir las principales opiniones en ese proyecto se va a allanar mucho más el camino de ese debate».

Maneiro recordó que ya han habido anteriormente intenciones de reformar el sistema electoral que no prosperaron y que tomaron ideas de esos proyectos para realizar el nuevo, «en 2017, 2018 el exgobernador Bordet, con la ministra Romero a la cabeza presentaron un proyecto que no prosperó y nosotros tomamos un poco de base de ese proyecto como borrador porque no hay que empezar de tabla rasa, no hay que empezar de cero. Creo que muchísimos sectores del peronismo han entendido la dinámica que le queremos emprender a éste tema y al estar presentes el otro día y manifestar el acompañamiento al proceso entendemos que podemos más fácilmente encontrar esos puntos de consenso.»

Mencionó que algunos dirigentes han criticado ésta iniciativa por considerar que hay otras prioridades, como la crisis, los problemas del trabajo, o de la economía. Explicó que no desconocen esos problemas y son parte de la agenda diaria del gobierno entrerriano, de los municipios y también del gobierno nacional, y dijo que «hacer las tareas que hace a la cuestión de la economía, de lo social, de lo educativo no se ven interrumpidos para nada en éste otro debate que va a ir por otro lado, con otros funcionarios y en la legislatura. No hay ninguna interrupción, son cosas que caminan en paralelo y entendemos que es tiempo adecuado y existe un consenso bastante amplio y el otro día la reunión en el CPC de Paraná así lo demostró cuando estuvieron presentes la gran mayoría del arco político de Entre Ríos».

Cuáles serán los cambios

La reforma electoral incluye, además de la incorporación de la boleta única, hacer cambios en los tiempos de las campañas electorales reglamentarias, reduciéndose a alrededor de treinta días, y distribuir de manera equitativa el espacio de propaganda en los medios de comunicación, «la idea es alinearse un poco más con lo que sucede a nivel nacional. Tenemos mejor reglamentación a nivel nacional que provincial. Por ejemplo, la propaganda de las campañas electorales a nivel nacional tiene una distribución equitativa para los candidatos y fuerzas políticas, tanto en radio como en televisión. A nivel nacional existe una distribución de los espacios de publicidad de los candidatos, pero a nivel provincial, eso no existe, nunca existió. Tenemos que adaptarlo a nuestra realidad de medios. Eso podría formar parte de lo que el estado provincial garantice equitativamente, acceso a todas las fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias de la posibilidad de publicitar su propuesta, yo creo que eso democratiza muchísimo la campaña», detalló.

Agregó además que a partir de ésta semana se generará una agenda de encuentros desde la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, en donde se encontrarán los diversos bloques partidarios legislativos con los partidos políticos y sus conducciones, los partidos vecinales, la liga de intendentes, las universidades y se irán recepcionando propuestas.

