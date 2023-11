- Publicidad -





Por cuarto año consecutivo,Grávida Crespo invita a la comunidad a sumarse al concurso de pesebres ¿Dónde nacerá?.

Se podrá participar, enviando una foto del pesebre terminado al watsapp de Grávida (343 450-0733) con tus datos personales (nombre, apellido, dirección y localidad), desde el 27 de noviembre hasta el 15 de diciembre y los resultados se darán a conocer durante la semana siguiente luego de ser evaluado por el jurado.

Cristian Zapata, coordinador del servicio, visitó los estudios de SOLMedios y contó un poco sobre el concurso,»Arrancó en la época de Pandemia cuando no se podía hacer reuniones y como no íbamos a poder hacer la Fiesta de Jesús que organizamos desde Grávida, entonces surgió esta idea. Ahora se mantiene el concurso y la fiesta que será el 22 de diciembre y en esa ocasión se entregan los presentes y reconocimientos a los participantes»

El concurso cuenta con 10 Categorías:

Pesebre viviente: representado por un grupo de personas (integrantes de la familia, grupos de catequesis, grupos escolares, etc.) los cuales se caracterizan como los personajes.

Pesebre exterior: preparado en jardines o frentes de los domicilios.

Pesebre creativo: usando materiales no convencionales y multiplicidad de colores. Gran Pesebre: de entre 50 cm a 100 cm de altura.

Mini Pesebre: de entre 5 cm y 15 cm de altura.

Pesebre más completo: deberá tener establo, estrella, figuras (José, María, Jesús, ángeles, pastores, reyes), animales (vaca, camello, ovejas, burro, cabra, etc.)

Pesebre reciclado: Deberá realizarse con materiales como cartón, tela, botones, tapitas,

corchos, etc.

Pesebre orgánico: deberá realizarse con materiales como huevo, semillas, madera, piedra, etc.

Pesebre de porcelana fría o cerámica.

Pesebre plegable: hecho solo de cartón, cartulina y papel.

«Nos preguntamos si estamos dispuestos a celebrar la Navidad dándole el lugar a Jesús. A veces nos desesperamos por qué vamos a comer, o en preparar el arbolito, o si vamos a tener para tirar cuetes o fuegos artificiales, la Navidad pasa por lo más simple y sencillo, Jesús nació en un establo, Jesús nace, eso es lo importante, después como lo celebramos ya es otra cuestión. Hay un spot que usa radio María que dice Navidad es Jesús y es así. Lo importante es reunirnos y darle ese lugar a Jesús». Resaltó Zapata

«El concurso es abierto a cualquier religión, persona o institución que quiera participar».

