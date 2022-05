- Publicidad -





En tres meses se tendrán los primeros datos de población del Censo en Entre Ríos. A raíz de reportes de casas sin relevar se iniciará un sondeo complementario

La Provincia reconoce que quedaron hogares que no fueron censados, y ante situación se recomendó tener paciencia porque hasta el martes 24 se pondrá en marcha una nueva etapa: se creará la figura del asistente jefe de Fracción, quien será el encargado de la tarea de recuperación, es decir de registrar los domicilios que no fueron registrados. Según Burgos: “A partir de hoy vamos a disponer de la mayor cantidad de información para saber los puntos en donde no se pudo llegar y a partir de ahí se hará el análisis para que en los distintos lugares de la provincia se pueda planificar en aquellos segmentos a dónde tiene que ir una nueva figura”.

Desde el organismo se comunicó que en estos días se cotejará la información parcial que se reciba de los diferentes departamentos, y en base a esos datos se planificará un rastrillaje complementario para llegar a los domicilios que aún no fueron censados. “A partir de hoy se está recibiendo la información de los departamentos de la provincia donde se hace esta evaluación y este análisis para ponernos en condiciones de empezar a salir a aquellas viviendas que no se pudo llegar”, dijo Burgos en declaraciones a los medios.

Consultada sobre qué deben hacer aquellos ciudadanos por cuyas viviendas no pasó el censista en esta jornada, Burgos respondió que no deben realizar ninguna notificación. “Ahora necesitamos recibir la información de toda la provincia para poder planificar y llegar a todos esos segmentos donde están esas viviendas, y tratar de encontrar a la gente para que pueda hacer el censo”, indicó.

Reiteró luego que si bien no debe realizarse ninguna gestión en caso de que no haya pasado el censista, “uno va recibiendo reportes y avisos porque la ciudadanía está entusiasmada y esperando este proceso”. Y acotó: “Estaremos planificando y viendo de llegar a todas las viviendas, que es en lo que debemos centrar ahora nuestros esfuerzos”.

Precisó que aquellas personas que no fueron censadas pueden comunicarse al 0800 345 2022 o al número 0343 4207831.

A su tiempo, María José Haberkorn, directora de Estadísticas, precisó: “Nos han confirmado que en la provincia más de 735.000 entrerrianos y entrerrianas completaron el censo en forma digital. Según las estimaciones de población estaríamos por encima del 50% de los que han adoptado esta modalidad”.