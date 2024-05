- Publicidad -





Concejales opositores brindaron una conferencia de prensa sobre la presentación realizada en fiscalía. Se advierte una situación ilegal en los nombramientos de cargos que habrían infringido el artículo 190º de la Ley 10.027 (Orgánica de los Municipios de Entre Ríos)

Integrantes del Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo, del bloque opositor Crespo en Marcha- Más Para Entre Ríos, presentó una denuncia en la Fiscalía de Paraná al advertir una situación posiblemente ilegal en el accionar de quienes hasta el 10 de diciembre ocuparon bancas en ese organismo legislativo. Se trata de cinco exconcejales del oficialismo que sancionaron una ordenanza que modificó la estructura del Poder Ejecutivo municipal según los requerimientos del nuevo intendente. Pocos días después de finalizar sus mandatos, fueron designados por decreto en distintas funciones. Este accionar, consideran los denunciantes, viola la Ley provincial 10.027 que impide estos nombramientos, al menos hasta dos años después de cumplido el período como concejales.

- Publicidad -





De acuerdo a lo informado a este medio, el 6 de diciembre se sancionó la ordenanza que adecuó el Organigrama Municipal “conforme las necesidades, proyectos y orientación que le imprimirá el nuevo presidente a la Administración de la Municipalidad”. Asimismo, se dispuso en la misma norma el monto del sueldo del intendente “equivalente a cinco veces el monto la categoría 9 del Escalafón”.

Los concejales del Frente Crespo Nos Une-Cambiemos que aprobaron esta norma fueron: Miguel Berns (presidente del cuerpo), Andrés Spreafico, Cintia Marrón, Damián Weiss, Flavia Barón y Carlos Pfeiffer.

Resulta que los primeros cinco pasaron a ser funcionarios municipales tras la asunción de Marcelo Cerutti (Juntos por Entre Ríos) quien sucedió al actual ministro de Planeamiento Infraestructura y Servicios de la provincia, Darío Schneider.

El decreto del 11 de diciembre designó a Spreafico como Director de Integración Social y Participación Comunitaria. En otro decreto se difirió la liquidación de su sueldo ya que este hombre es funcionario político del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Crespo, a donde pidió licencia sin goce de sueldo.

Weiss fue designado en el Área de Higiene Urbana, dependiente de la Subdirección de Ambiente de la Municipalidad. En otro decreto del 20 de diciembre, Barón fue nombrada para cumplir tareas administrativas en la Subdirección de Desarrollo Local y Producción. (en la Secretaría de Economía). Berns, en tanto, comenzó a trabajar en diciembre en el Área de Deportes. Finalmente, otro decreto de Cerutti ubicó a Marrón en la oficina de Turismo de la Municipalidad.

Los concejales del peronismo Luciano Reca Ríos, Silvia Ledesma, Juan Pablo Motta y Nancy Eichhorn presentaron la denuncia en la Unidad Fiscal de Paraná, la cual recaería en Gonzalo Badano, a cargo de las investigaciones de presuntos delitos contra la administración pública.

Señalaron que los mencionados funcionarios (y por lo tanto el actual intendente) habrían infringido el artículo 190º de la Ley 10.027 (Orgánica de los Municipios de Entre Ríos) que establece que “ningún ex miembro del Concejo Deliberante y/o ex presidente municipal o ex vicepresidente municipal podrá ser nombrado en el Municipio para desempeñar empleo rentado que haya sido creado o cuya retribución hubiese sido aumentada en forma especial durante el período de su mandato, hasta dos (2) años después de cesado en el mismo. No podrá tampoco participar en contrato alguno que resulte de una ordenanza sancionada durante su mandato. Esta prohibición prescribirá a los dos (2) años de haber cesado”.

Fiscalía recibió copia de la ordenanza y los decretos mencionados y solicitará los informes a los respectivos organismos para decidir si abre o no un expediente para investigar esta denuncia. Asimismo, evaluará si corresponde iniciar una Investigación Penal Preparatoria (por delitos de Proposiciones y Nombramientos ilegales y abuso de autoridad e Incumplimiento de los deberes de funcionario público) o si la cuestión debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo.

Audio de la conferencia



SOLNoticias