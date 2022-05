- Publicidad -





En Crespo un 30% de la población lo hizo digital. En cuanto a la demora del proceso, «aparecieron inconvenientes a último momento,» admitió una Jefa de Fracción. La recolección de datos se extiende hasta el día 24. Audio



Sandra Pizzul, una de las encargadas de llevar adelante el censo en la ciudad de Crespo, mantuvo un diálogo con SOLNoticias en donde contó cómo se desarrolló el censo el día 18 y sobre los inconvenientes que debieron sortear.

Pizzul comentó que no se llegó a censar todo y que hay demoras a nivel país en la contabilización de los datos. Explicó que lo que se busca saber mediante el Censo es el total de la población, cantidad de mujeres, varones, viviendas, cuantas casas deshabitadas hay en Crespo, cuántas familias ausentes estuvieron. «Nosotros en Crespo somos 3 fracciones, la 45, de la cual estoy a cargo, una que encabeza Alejandra Shell y la última a cargo de Natalia Gillig. Las tres fracciones sumamos 44 radios, que son segmentos grandes, abarcan manzanas, calles completas, barrios, de los 44 radios podemos dar datos solamente de 36 radios terminados, entonces es muy parcial el dato. Si uno tira números es porque están faltando contabilizarse radios completos.»

Se siguen recolectando datos

La entrevistada anunció que en estos momentos siguen atentos a las familias que quedaron sin censar, tomando reclamos de la gente, también comentó que se están visitando hogares y así será hasta el día 24 de mayo. Se irán acercando a aquellos sectores adonde no llegó el censista.

Pizzul comentó que hubieron barrios completos que dijeron que no llegó un censista en todo el día. «A nosotros nos mandaron planos de años 2019 y nos dieron una etapa previa para constatar cuantas viviendas se estimaban, pero no se nos dieron los números de viviendas, recurrimos a catastro. En el éjido esta todo cubierto. Ahora estamos puliendo la parte de la ciudad de Crespo, sabemos que creció muchísimo desde 2019 hasta hoy, hubo que construir nuevos planos, hacer más recorrido, a nosotros nos dieron una cierta cantidad de censistas considerados según la cantidad de viviendas del 2019. Y nos superó», explicó.

Aplicativo Censar

Pizzul se refirió al aplicativo CENSAR, que usaban los censistas para capacitarse y aseveró que éste colapsó y entorpeció el trabajo durante el Censo. «Bebería haber sido mucho más fácil «, consideró, pero al respecto del censo digital opinó favorablemente.

Asimismo dijo que en Crespo el operativo fue bastante normal, gracias a que la policía de la ciudad fue incondicional, brindándose ante cualquier eventualidad. También agradeció a los medios de comunicación que acompañaron el proceso. «El censo en Crespo se desarrolló de manera tranquila pero si quedaron hogares sin censar», dijo.

Gente no censada y quejas en redes sociales



La encargada del censo dijo que gente que no fue encuestada ha tratado de acercarse para hacerles saber de su situación a través de algún jefe de radio. Destacó que lo importante es dar la dirección, para saber a cuál de las tres fracciones pertenece y así la jefa de esa fracción contacta a la censista correspondiente para realizar la visita.

Otra de las cosas que dijo es que las redes sociales no son la vía correcta para denunciar sino que hay que contactarse de manera directa con alguien que trabajó en el censo.

Afirmó además que están tratando de cubrir todas las casas que quedaron sin censarse. Después se evalúa el motivo por el cuál no fue censado. «Hay lugares donde se tocó timbre y no atendió nadie, y se anotó vivienda ausente. Hay gente que dejo cartelitos ‘vuelvo a las 16’, pero los censistas no pueden estar caminando toda la cuidad para atender a cada uno en su horario porque es imposible, después hubo algunas superposiciones o problemáticas con el tema del código digital», dijo.

Pizzul informó que si bien el censo digital sintetiza el tiempo de atención al encuestador, había que atender al censistas igual, ya que había una pregunta puntual que es cuantas personas hay en el lugar, cuántos hombres, cuántas mujeres, y además debía darse el código digital, «mucha gente dijo ‘ya lo hice digital, me voy’, algo que entorpeció muchísimo el trabajo, nosotros teníamos que poner que se declara ausente, y esas familias están en riesgo de una sanción. Es la falta de información, tratamos de difundir que no lo pegaran en la puerta al código», dijo.

Sobre las personas que faltan ser censadas informó que éstas deben contactarse con cualquier persona que sepan que trabajó en el Censo, y que expliquen porque cree que no fueron censadas. Lo más importante es dar la dirección, no se necesita dar ningún dato personal.

Las Jefas de Fracción con las que pueden comunicarse son Alejandra Shell, Rectora de la escuela 70, Natalia Gillig, Rectora de la escuela 74, y la entrevistada Sandra Pizzul.

Informó además, que en caso de que se hayan equivocado en algún dato que no haya podido corregir en el censo virtual, ésta encuesta se anula y se vuelve a responder al cuestionario de manera presencial.

Balance negativo

Con respecto a esta nuevo Censo y la implementación digital, opinó que la experiencia fue negativa.

Según contó, hubo gente con inconvenientes para completar el Censo virtual, gente que completaron la encuesta y no pudieron acceder al código. Hubo falta de educación a la ciudadanía. Tampoco funcionó bien la aplicación para trabajar. «En la catarata de información que había podría haber estado más recortada, más precisa y puntual. Nos pasó también a nosotros a la hora de capacitarnos, a la hora de implementar, a la hora de capacitar y dar los talleres a la gente, teníamos una saturación de información que se va perdiendo», dijo.

Dijo que trabajaron tanto con las planillas y como con el aplicativo, éste último colapsó. «Lo que tenemos anotado no se pierde, pero la tecnología a veces falla», expresó. Un 30% de los encuestados completó el censo por internet.

Pizzul reiteró que se sigue trabajando para rescatar lo más posible, principalmente a esas viviendas que no fueron censadas por responsabilidad de los censistas, y quieren ser censadas. «No es el caso de quienes se durmieron o salieron a pasear y ahora llaman a que los censen, tenemos las constancias de los censistas que pasaron por la vivienda», afirmó a SOLNoticias.

Audio de la entrevista a la jefa de fracción



