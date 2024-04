- Publicidad -





El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) habilitó un proyecto biotecnológico argentino que innova en la industria agroalimentaria y podría tener impacto global.

Un desarrollo biotecnológico argentino que logró contener proteína de carne de cerdo en semillas de soja recibió la aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y se proyecta como una innovación en la industria agroalimentaria que podría tener impacto a nivel global.

Impulsado por una empresa líder en agricultura molecular, Moolec, que surgió en Rosario y cotiza en el Nasdaq de Wall Street desde 2023, este avance científico augura una nueva era en la producción de alimentos. La aprobación por parte del gobierno estadounidense representa un reconocimiento sin precedentes a los avances en biotecnología y establece un camino hacia el futuro para la industria de proteínas alternativas.

El proyecto superó las expectativas iniciales al producir hasta un 26,6% de proteína de cerdo soluble total en las semillas, y en ese sentido obtuvo el visto bueno del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) del USDA.

Este desarrollo tecnológico, que representa un avance en la biotecnología alimentaria, promete a la industria ofrecer proteínas híbridas de plantas y animales que podrían reemplazar la carne de origen animal con productos similares basados en plantas, como salchichas y hamburguesas, satisfaciendo tanto las necesidades nutricionales como el paladar de los consumidores.

En este contexto, aunque el USDA declaró que la soja modificada genéticamente no representa un mayor riesgo de plagas y, por lo tanto, no necesita más regulación, otras agencias como la Food and Drug Administration (FDA) podrían imponer requisitos adicionales antes de otorgar su aprobación final. Esta atención regulatoria refleja “la importancia de garantizar la seguridad y la calidad de los productos alimentarios derivados de la biotecnología”, y subraya “la necesidad de un enfoque colaborativo entre las agencia

La historia de Moolec se remonta a su origen en el ecosistema de Bioceres, la empresa de biotecnología con sede en Rosario y también cotizada en el Nasdaq. Su enfoque innovador busca transformar plantas genéticamente modificadas en fuentes de proteína animal, marcando un cambio en la industria alimentaria.

En ese sentido, Gastón Paladini, CEO y cofundador de Moolec, aportó su experiencia en la industria alimentaria, siendo parte de la cuarta generación de la familia Paladini, reconocida por su tradición en la producción de chacinados.

En la presentación de Piggy Sooy, destacó el logro significativo de Moolec en la producción de proteínas cárnicas a partir de plantas, consolidando su posición como líder en agricultura molecular para la industria alimentaria.

“Estamos desbloqueando el poder de las plantas aprovechando la ciencia para superar el cambio climático y las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria global. Estoy muy orgulloso del equipo de Moolec, que crea valor para los accionistas y el planeta al mismo tiempo” sostuvo Paladini.

Martin Salinas, jefe de tecnología y cofundador de Moolec, agregó: “Creemos que este hito sienta las bases para una revolución en el panorama biotecnológico de la industria alimentaria, allanando el camino para una adopción acelerada de la tecnología de agricultura molecular por parte de otros actores de la industria. Además, este avance significa un paso adelante en la mejora de nuestra eficiencia operativa, transformando nuestros métodos de abastecimiento de materias primas y optimizando nuestras operaciones”.