- Publicidad -





Ida Waigandt habló con SOLNoticias sobre actividades y servicios que brinda la institución a las personas jubiladas de Crespo.

Ida Waigandt, encabeza la presidencia de la comisión del Centro de Jubilados Nacional de Crespo y comenzó diciendo, «decidí hacer esto por los abuelos, por amor a los adultos mayores porque hicieron nuestro país. Ellos se merecen mucho, desde el respeto a muchas otras cosas que no se les están dando. No se les está dando importancia a los adultos mayores. Decidí meterme en la comisión, es algo difícil pero no imposible y cuando me fijo una meta hasta que no la cumplo no me dejo de joder».

- Publicidad -





Servicios que presta la institución

La entrevistada contó sobre los servicios que se brindan desde el Centro de jubilados para los adultos mayores. En la actualidad, desde el centro se pueden pedir turnos para hacerse atender con podóloga, oftalmólogo, kinesiólogo, y psiquiatra. Para acceder a un turno tienen que ser jubilados de PAMI y tienen que ir al centro de jubilados donde se les facilitará el teléfono para pedir turno. También mencionó que hacerse socio brinda beneficios al socio, ya que próximamente va a haber peluquera, enfermera, manicura y masajista. Además contó que también se brindarán clases de gimnasia gratis, «de corazón un muchacho se ofreció a dar gimnasia para los abuelos así que estamos anotando martes y jueves de 8 a 11 hs., va a ser de tarde, posiblemente martes y viernes, el chico se ofreció porque quiere hacer algo gratis por los abuelos así que bienvenido sea todo aquel que quiera hacer algo gratis porque el centro de jubilados en éste momento no tiene dinero para hacer muchas actividades». La cuota mensual que pagan los socios es de 100 pesos, «no es nada, pero a nosotros nos sirve», dijo.

Proyectan viaje para el mes de septiembre

Otra de las actividades que está organizando la comisión en éste momento es un viaje a Valle Hermoso, Córdoba, y ya se están vendiendo pasajes en el Centro de jubilados. Dicho acontecimiento será el próximo 5 de septiembre. El viaje se emprenderá de la mano de la Empresa Ciudad de Crespo, ofrecerá asientos semicama propios, coordinación permanente, guía local, se hospedarán en el Hotel Tehuel con pileta climatizada, pensión completa, tres noches de alojamiento, excursiones, paseos en tren por las sierras de Córdoba desde La Calera hasta Valle Hermoso y City tour. Quienes deseen viajar ya pueden comenzar a abonar.

Quienes necesiten contactarse con el Centro de Jubilados Nacional pueden hacerlo a través del teléfono fijo 5272252, de 8:00 a 11:00 los días martes y jueves, donde podrán pedir turnos para distintas actividades. «Próximamente vamos a tener un celular para whatsapp, y vamos a agregar un día más para sacar turnos. Vamos a ver si podemos continuar con todo ésto y hacer más cosas, estamos renovando el jardín también», dijo Waigandt.

La nueva comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Ida Waigandt

Vicepresidente: Don Ricardo Ferschter

Secretaria: Luisa Fisher

Prosecretaria: Graciala Kappes

Tesorero: Ricardo Sederma

Protesorero: Jorge Grinewald

Vocales: María Rosa Gerstner, Gladis Soto, Edmundo Schmidt, Juan Carlos Waigandt, Mirta Bender, Mónica Meyer, Olga Ackerman y Elsa Shell.

Festejo por el Día del Jubilado

Más adelante siguió hablando de las actividades que piensan llevar a cabo de cara al futuro con la comisión y comentó que también van a organizar un festejo por el día del Jubilado en julio, y luego otro por el día de la madre, «se pueden hacer tantas cosas con los abuelos. Los abuelos quieren fiesta, quieren disfrutar la vida, la gente que está contenta porque va a haber baile», comentó y agregó, «Aún no nos animamos a hacer ni cena ni almuerzo, porque tenemos que ver los presupuestos, está todo muy caro, pero a partir de éste baile nos vamos a organizar más para la próxima». También resaltó que hay que renovar muchas cosas en el salón del Centro de Jubilados y en las oficinas, «todo hay que pintar».

Finalmente invitó a comunicarse con ella a quien desee colaborar con el Centro a través de su número personal, 3435095618, «quien necesite saber algo o donar algo puede consultarme». Cerró diciendo, «me tengo fe y voy de la mano con Dios y sé que él me va a ayudar porque estoy haciendo ésto por los abuelos, no por mí. El centro de jubilados es de todos por eso hay que abrirse a la comunidad, ya tuve reuniones con la municipalidad para trabajar juntos».

SOLNoticias