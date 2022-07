- Publicidad -





La Directora Departamental de Escuelas de Federación fue señala por su presunta participación en un hecho de cuatrerismo. El abogado de la funcionaria dijo que se trató de “una equivocación muy seria”.

La Directora Departamental de Escuelas de Federación, María Laura Mac Intyre, fue señalada por el sargento Néstor Miño, de la Brigada de Abigeato de Feliciano, por su presunta participación en el traslado de tres sujetos sospechados por la faena clandestina de una vaquilla de un establecimiento rural ubicado sobre la ruta provincial 1, en la zona de San Víctor (departamento Feliciano).

Tras un procedimiento que se realizó en la vivienda de la funcionaria de Educación, fue su abogado, Nicolás Baldini, quien confirmó que su representada “no está ni detenida, ni imputada en el hecho”.

“Hubo un procedimiento en su domicilio, en Federación, tras el cual ella se puso a disposición de la Justicia, porque lo que buscaban era a su pareja, que es dueño de una carnicería en Feliciano, el celular de éste y un fusil”, informó el letrado a este medio.

En la oportunidad, Baldini denunció “la falta de respeto” de parte del oficial a cargo del operativo, quien “habló de manera incorrecta y ejerciendo su función de forma abusiva hacia Mac Intyre”. E incluso anticipó que no descartan impulsar una denuncia contra el funcionario policial “porque cuando se está ante una investigación en curso, no pueden publicarse los resultados de las mismas; y si todo esto fuera real, a los sospechados les dieron todas las posibilidades para evadirse”.

De acuerdo a lo que comentó el abogado de la funcionaria de Educación, ella puso a disposición los registros de las cámaras de seguridad de su vivienda, en la que se ve quién sale a bordo de su vehículo, a qué hora y el momento en el que regresa. “Estas pruebas demostrarían que ella estuvo en su domicilio todo el día y quedaría desvinculada de toda sospecha”, estimó Baldini al apuntar que se trató de “una equivocación muy seria” de parte de los agentes de Abigeato de Feliciano.

A continuación, el descargo de la funcionaria de Educación:

Por la presente vengo a realizar un descargo público, debido las falsas e inexactas noticias y versiones periodísticas. En principio, quiero aclarar que no me encuentro detenida ni legalmente involucrada e imputada por algún delito, ni siquiera bajo sospecha, según me informó mi abogado, el Dr. Baldini.

En ese que hacer, debo decir, que el día de ayer me encontraba en mi casa, cuando sorpresivamente -en horas de la madrugada- un grupo de policías, de manera abrupta e intempestiva, se apersonó en mi domicilio y me endilgó una inexistente conducta delictiva. La que desde ya rechazo rotundamente.

Que, en el día de la fecha mí abogado se comunicó con la Fiscal de turno de la ciudad, donde nos pusimos a disposición de la Justicia para desvincularme de tan aberrante hecho, sin tener al menos alguna evidencia en contra de la suscripta, por lo que realizaremos presentaciones espontaneas.

Por ello, el día lunes se acompañarán al Ministerio Público Fiscal de esta ciudad, grabaciones y prueba que acreditan que la suscripta no salió del domicilio en todo el día. Es más, en las grabaciones se podrán observar la persona que retira mi vehículo personal y cuando llega el vehículo en horas de la madrugada conducido por un masculino.

Ahora, como Directora Departamental, siendo mi premisa principal la Educación, no puedo dejar de pasar por alto, la falta de respeto, atropello a mi persona realizado por el oficial a cargo del procedimiento, donde inclusive me ha generado miedo, violentándome verbalmente, acusándome de un hecho, llegar a mi domicilio en horas de la madruga sin una orden judicial, ejerciendo abusivamente su función, lo que inclusive llamo la atención de sus propios compañeros. Por lo que realizaré contra el oficial a cargo del procedimiento la correspondiente denuncia por violencia de género, denuncias por calumnias e injurias, por haber ventilado mi nombre públicamente sin una evidencia en contra de la suscripta, avasallando todos mis derechos, incumpliendo inclusive con su función de reservar las actuaciones art. 227 C.P.P.E.R., por lo que ya se le inició un sumario interno.

En este tiempo lo único que he hecho es trabajar. Nadie puede cuestionar que he asumido con responsabilidad mi función. (elonce)