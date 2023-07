- Publicidad -





La comunidad crespense celebró este domingo el ‘207º Aniversario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina’. El acto oficial, presidido por el intendente Darío Schneider, se realizó sobre calle 3 de Febrero.

“Este 9 de julio seguramente es uno más para mucho de ustedes, en cambio no lo es para mí. Es el último que me toca presidir. Por eso quiero decirle a todos los crespenses, mis vecinos, que ha sido un honor poder compartir estos momentos, algunos más formales como los actos patrios y el aniversario de la ciudad; y otros más festivos como la Fiesta Nacional de la Avicultura, Domingos en el Lago, el Mes de la Niñez, nuestras Ferias Crespo Emprende y la Feria Navideña. Pero, además, compartimos un montón de realizaciones, de acciones que llevamos adelante juntos y que han puesto a la ciudad de Crespo a la vanguardia del contexto provincial y en muchos temas también con el reconocimiento nacional, lo cual nos ha llenado de auténtico orgullo crespense a todos. Y esto fue posible gracias a un gran equipo de gobierno que me ha acompañado, a los empleados municipales y a todos ustedes el pueblo de Crespo. Entre todos hemos conformado un gran equipo transformador”.

Emocionado, el presidente municipal, agradeció el amor recibido en cada paso que el equipo dio para transformar la ciudad. “Nos volvimos a enamorar de Crespo y hoy nos reconocen por innovadores a nivel provincial y nacional”.

El intendente destacó la importancia del 9 de julio porque con la declaración de la independencia en 1816, “decidimos ser libres de toda dominación extranjera, dueños de nuestro destino, autónomos para tomar decisiones para formar nuestros gobiernos, garantizar derechos de nuestros ciudadanos y también exigir el cumplimiento de los deberes que tenemos como tales”.

En ese contexto añadió: “Desde ese momento, hasta el día de hoy, como Nación hemos evolucionado muchísimo y avanzado como sociedad. Seguramente el logro colectivo más importante, a pesar de las diferencias y desencuentros de la historia, ha sido consolidar este sistema democrático que nos permiten que estemos por cumplir 40 años de períodos ininterrumpidos de democracia. Lo que nos parecía imposible en algún momento, hoy vivimos en plena libertad, en pleno estado de derecho y eso también es consolidar y reafirmar nuestra independencia”.

Sobre el presente, Schneider detalló que este año tendremos otra vez la oportunidad de elegir a nuestros representantes “para escribir un renglón más en la historia democrática de nuestro país. Es tiempo de premiar a quienes han hecho bien su trabajo como representantes del pueblo o castigar a quienes no han estado a la altura de las circunstancias. Y esta libertad para poder elegir y decidir, consolida la democracia, por lo tanto, también nuestra independencia”.

Al tiempo que agregó: “Son tiempos en los que se abre esa puerta de renovar la esperanza, la expectativa de todos. Uno espera que también sean tiempos de acuerdos para poder superar las enormes dificultades económicas que tenemos y que generan tanto sufrimiento e incertidumbre al pueblo argentino. En algún tiempo, hace algunos años atrás, en Crespo también estábamos con dificultades serias en lo económico, con la salud financiera del municipio bastante comprometida. Pero con el trabajo en conjunto de los crespenses supimos superar esas dificultades, rencausar el municipio y la ciudad en el camino del desarrollo y del crecimiento, con la cultura del trabajo y del esfuerzo como bandera; la honestidad y transparencia en el manejo de la cosa pública como herramientas que nos acompañaron todos los días y permitieron realizar nuestra tarea. Hoy contamos con un municipio saneado económicamente, que lleva adelante políticas de gobierno para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, también acciones que dan todo el tiempo oportunidades en todos los ámbitos de la vida de los crespenses, en la cultura, el deporte, en el desarrollo local y humano, en la educación y la salud. Convendrán conmigo, también, que todavía queda mucho para hacer. Afortunadamente es así, tenemos mucha tarea por delante. Pero estoy convencido que este es el camino, el camino del esfuerzo, del trabajo conjunto, del esfuerzo compartido, solidario con las instituciones de la ciudad, con nuestras empresas, con sus emprendedores. Estoy convencido que este es el camino para seguir creciendo”.

Darío Schneider agradeció a toda la comunidad por “ponerle marco y jerarquizar esta celebración patria”. Y finalizó expresando: “Sólo me queda decirle ¡muchas gracias! Gracias por estar siempre, por acompañar, por no bajar los brazos nunca. Sólo espero haber estado a la altura de las circunstancias. ¡Que viva la patria! Y a seguir creciendo”.

• NUESTRO FESTEJO PATRIO

La ceremonia de celebración contó con la presencia de la Orquesta Sinfónica Municipal y del Coro Municipal del Centenario, quienes dirigieron las entonaciones de ‘Aurora’, el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. Además, realizaron otras interpretaciones durante el acto.

Las invocaciones religiosas estuvieron a cargo de Bernardo Spretz (Iglesia Evangélica del Río de la Plata) y Rodrigo Badano (Parroquia Nuestra Señora del Rosario).

Al inicio de la celebración, directivos de escuelas de nuestra ciudad: Natalia Gillig (Nº 74), Alejandra Schell (Nº 198) y José Landra (Instituto Comercial), tuvieron a su cargo el izamiento del Pabellón Nacional ubicado frente al IMEFAA.

Ignacio Velázquez, alumno de la Escuela Nº 74 ‘Profesor Walter Heinze’, leyó unas palabras alusivas a la fecha. Bailarines de la Sociedad Italiana, a cargo de la profesora Camila Kloster, presentaron el Pericón Nacional.

El cierre fue con el desfile cívico con la participación de las distintas instituciones de nuestra comunidad. También hubo chocolate caliente y facturas para compartir la celebración de nuestra independencia.