Dos sujetos y una niña de 8 años, iban en auto a baja velocidad sobre la ruta y cazando, cuando los chocó desde atrás, un colectivo que circulaba desde Paraná a Federal. La nenita sufrió graves heridas y debió ser hospitalizada en Concordia

Un grave accidente ocurrió minutos después de la medianoche, sobre la Ruta Nacional N° 127, a la altura del kilómetro 186, cuando un colectivo de larga distancia, embistió desde atrás a un automóvil que circulaba a baja velocidad sobre el trazado vial.

Fuentes policiales de la Departamental Federal, confirmaron que el siniestro vial, ocurrió en jurisdicción de Comisaría “El Cimarrón”.

Según dieron cuenta, un colectivo Mercedes Benz, de la Empresa “San Vicente”, el cual se dirigía desde la ciudad de Paraná hacia Federal, impactó desde atrás, a un automóvil Volkswagen Gol, que transitaba en el mismo sentido de circulación.

Los efectivos de la comisaría indicaron que el auto, iba a muy baja velocidad, con la mitad del vehículo sobre la calzada y en aparente actitud de caza, desde la ruta hacia la banquina.

Como consecuencia del fuerte choque, el auto fue impulsado varios metros desde la ruta y quedó destrozado en la banquina, a unos diez metros del trazado vial.

En el VW Gol, se trasladaban dos hombres mayores de edad y una niña de 8 años, la cual, producto del tremendo impacto, sufrió graves heridas.

Al momento de llegar el personal policial al lugar del accidente, los ocupantes del vehículo de menor porte y que tienen domicilio en Federal, no se encontraban en el sitio, ya que habían sido trasladados por un vehículo particular, al Hospital “Justo José de Urquiza”.

Se trataba del conductor del auto, un joven de 26 años de edad, el cual sufrió cortes en el cuero cabelludo y su acompañante, un hombre de 27 años, no registró lesiones.

En tanto, la niña de 8 años, hija del conductor del auto, sufrió graves heridas y debió ser derivada al hospital de la ciudad de Concordia, ya que presentaba, fractura de costillas varias en zona izquierda, fractura de clavícula derecha y hemoperitoneo leve.

Por otro lado, el colectivo transportaba dos pasajeras que se retiraron del lugar en remis.

Por otra parte, mientras realizaban las actuaciones en el lugar, los funcionarios policiales, hallaron a 40 metros del lugar del accidente y escondido en una alcantarilla, un rifle Magtech, calibre 22, con municiones en su cargador y mira telescópica.

El arma fue formalmente secuestrada y puesta a disposición de la agente Fiscal en turno.

En el lugar trabajaron funcionarios de las Comisarías “Conscripto Bernardi” y “El Cimarrón”, de las Secciones Comando Radioeléctrico y Criminalística, y del Puesto Caminero “Sauce de Luna”.