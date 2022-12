- Publicidad -





El día viernes 2 de diciembre se realizó en el Complejo Deportivo Spielen la Fiesta del Deporte.

Participaron los siguientes talleres:

Taller Municipal de Sófbol (en la cancha): Este deporte se empezó a practicar a principios de marzo de este año; en este lugar: Complejo Deportivo Spielen. Los profesores a cargo son Julieta Dreiling y Bruno Roskopf.

Durante todo el año se fue formando a los alumnos con diferentes actividades, trabajando en equipo, a través de diferentes entrenamientos y juegos, donde se trabajaron las capacidades físicas (coordinación, fuerza, flexibilidad, resistencia, y velocidad: pases, y bateos, junto con las reglas del sóftbol.

Cuentan con la cantidad necesaria de materiales, brindados por la Municipalidad de Valle María, entre ellos: guantes, pelotas, tball, bate, cascos, juego de camisetas y equipo de catcher.

Finalizando el año con esta fiesta del deporte con un total de 30 alumnos.

Taller Municipal Adultos Mayores con Tejo y Newcom: El Taller de Ludo Adultez inicia a principio de año con la presentación de un proyecto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por un periodo de 4 meses, dándose continuidad a través del municipio debido a la cantidad de alumnos que fueron asistiendo.

Este taller tiene como objetivo fomentar la actividad física en las personas mayores, sociabilizar, aprender, salir del encierro a un lugar al aire libre, romper con los mitos de que siendo adulto mayor debés quedarte más quieto y sobre todo divertirse y compartir en grupo. Las profesoras a cargo son Julieta Dreiling y Luciana Cuesta.

Está dirigido a toda la población adulta de cualquier localidad; actualmente se cuenta con más de 30 alumnos que asisten al taller.

Taller Municipal de Vóley: Durante el año las diferentes categorías de vóley, integradas por Mini Voley, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y Mayores, obtuvieron muy buenos resultados en la Asociación de A.V.I.E.R. ubicándose dentro de los primeros lugares en las distintas categorías. Cuarto puesto para la Sub 14, tercer puesto para la Sub 18 y segundo puesto para la Sub 16. Así como también participaron de torneos abiertos, Nacionales e Internacionales dentro de la Provincia de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Los profesores a cargo son Emanuel Gieco y Nadia Frank.

Taller Municipal de Básquet : Este deporte se empezó a practicar a principios de marzo en el Polideportivo de Valle María. Los profesores a cargo son Janet Deiloff, Tania Dening, Bruno Roskopf, y Franco Naudi.

Durante todo el año se fue formando a los alumnos con actividades y juegos a través de diferentes entrenamientos, trabajando en equipo, así como también se trabajaron las capacidades físicas (coordinación, fuerza, flexibilidad, resistencia, y velocidad); pases, picar la pelota y tiros al arco, sistemas de defensa y ataque: junto con las reglas del Básquet.

A lo largo del año se realizaron encuentros deportivos con todas las categorías, en la cuidad de Seguí, Oro Verde, Ramírez, Diamante, Paraná y en el Polideportivo de Valle María.

Finalizando el año con un total de 60 alumnos.

Talle Municipal de Futbol Infantil: En el Taller Municipal de futbol Infantil de Valle María el objetivo principal es la inclusión e integración de todo aquel chico que quiera vivir y experimentar este deporte tan popular en el mundo, adaptándolo a cada edad y sabiendo que nuestro trabajo es fundamental para el desarrollo motriz y el crecimiento de cada uno.

En las edades tempranas, la profesora Fernández María Clara se encargó de realizar juegos recreativos para que el chico se vaya introduciendo en el futbol de forma lúdica desarrollando además circuitos y juegos reducidos pasando de lo simple a lo complejo.

En las categorías sub 7 y sub 9, el profesor Raúl Fernández, con la colaboración del señor Gustavo Dalinger, fueron los encargados de que los chicos vayan conociendo los fundamentos tácticos del Juego y realizando actividades en los cuales aparecen las capacidades físicas (velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad, entre otros).

Y, por último, en las edades más grandes, el profesor Néstor Pupi Fernández, se encarga de que el chico no solo disfrute de este deporte, sino también que aprenda más conocimientos técnico- tácticos para que, a la hora de pasar al club, tenga todas las herramientas necesarias para seguir mejorando y que no les cueste la adaptación a categorías más competitivas.

Taller Municipal de Taekwondo: El Profesor Omar Giménez dirige este taller, enseñando a niños, niñas y adolescentes y exhibiendo las diferentes destrezas técnicas de Taekwondo.

Si hablamos de golpes con los pies en el deporte, el taekwondo tiene la mayor variedad de técnica en cuanto a patadas se refiere. No es ningún secreto que las patadas de Taekwondo son las que realmente lo hace único a este deporte. Se incluyen patadas a diferentes alturas, de salto, giratorias y combinaciones de estos.

El taekwondo es más que un arte marcial. La evolución de esta disciplina es un resultado directo de la constancia y esfuerzo que caracterizan a este deporte.

Comprender el taekwondo determinará el equilibrio y la fortaleza de la persona, mientras se ve incrementada su habilidad.

Taller Municipal de Patín Artístico: Este taller está bajo la dirección técnica de Ayrton Aab.

Este año de cambios arrancó con el objetivo de consolidar un lindo grupo de patinadores y si se podía, tener una experiencia dentro del circuito de deportistas federados a nivel provincial.

Las proyecciones fueron las deseadas y en el mes de septiembre, varias de las alumnas participaron del último torneo provincial de la Federación Entrerriana de patín, obteniendo excelentes podios dentro de sus categorías.

Taller Municipal de Boxeo: En este año transcurrido, se ha trabajado mucho con el grupo más antiguo del taller en perfeccionamiento de técnicas y estrategias pensando en algunos casos en la posibilidad de peleas. El taller esta a cargo de Carlos Pérez.

Entre las cosas que cabe destacar: fueron de gran ayuda en este proceso el entrenamiento en conjunto con otros gimnasios lo cual permite sumar experiencias y la ventana a la vista de otras técnicos y personas del circuito, que han remarcado la condición de los chicos.