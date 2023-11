- Publicidad -





Desde la noche del domingo, la provincia de Entre Ríos tiene un nuevo millonario. Es que un apostador del Quini 6 acertó todos los números de La Segunda y se llevó más de 754 millones de pesos. La boleta se jugó en la agencia 662, “El mosquito de la suerte”, de la localidad de San Salvador



Luis Daniel Combet, el agenciero que ya tiene antecedentes de haber vendido un importante premio hace unos años, expresó: “Estoy muy feliz, anoche se comunicaron conmigo todos los vecinos y los agencieros de la ciudad, estoy muy emocionado y casi no pude dormir de la alegría que tenía”, afirmó.

Sobre quién puede ser el afortunado, aseveró que “en este momento no tengo ninguna pista, hay muchos comentarios y me mandaron mucha información, pero les digo a todos que estén tranquilos porque todavía no tengo ni noticias. Anoche puse el cartel que había vendido el Quini pero no tengo pistas”, remarcó.

La agencia está ubicada “sobre la ruta 18 vieja, que era la entrada a la ciudad. Tengo Quini 6 fijos de gente que juega todos los meses, pero en esos no está el ganador, debe ser uno de paso o gente del campo que pasa y juega”, especuló Combet.

En este sentido, el hombre dio cuenta que debido a la situación económica “mucha gente juega al Quini, es lo que más se juega, para ver si se pueden salvar”.

Combet indicó además que tiene la agencia desde hace 15 años y su familia vive de eso. “Gracias a Dios trabajamos muy bien, yo nací y me crié en San Salvador, y desde chiquito me decían mosquito”, dijo para revelar el porqué del nombre de la agencia.

Si bien todavía no ha pensado en qué invertirá la parte que le toca por haber vendido el importante premio, expresó que sus amigos lo llamaron y le dijeron que se tendrá que pagar “un asadito”.

Finalmente, recordó que “hace 5 años vendí un Quini, el 25 de enero de 2018. El cliente jugaba 8 boletas fijas y ese día me dijo que le juegue una sola y con esa acertó. Ganó 9 millones de pesos”. (APFDigital)