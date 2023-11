- Publicidad -





El show de Alejandra Stang,Elizabeth Papalardo y Analía Leiva estaba programado para este sábado 18 de noviembre, a partir de las 21.00 en el salón del “Colegio Sagrado Corazón”, pero por cuestiones referidas al balotaje presidencial, tendrán que reprogramar su presentación.

Alejandra Stang, integrante del grupo expresó «Queremos informarles que ayer nos informaron que se debe suspender el evento en el colegio. Con anterioridad le suspendieron la fiesta anual porque era a cielo abierto. Pensamos que no nos veríamos implicados y ayer llegó la comunicación. Sí, no se puede realizar nada porque el sábado estarían llegando las urnas con dos gendarmes para la custodia y por más que el Colegio tenga puerta lateral, dentro del mismo establecimiento no puede haber nadie».

- Publicidad -





«Hemos trabajado mucho para el show y no sería lo mismo en otro lugar y tampoco podríamos ofrecer el espectáculo que era nuestro deseo brindar. También implicaría buscar otro espacio y reubicar la gente. Así que decidimos suspender por el momento y reprogramar la fecha.»

«Desde ya nuevamente agradecerte por confiar, apostar al arte y soñar junto a nosotras, en verdad estaba todo preparado para ser una noche soñada llena de belleza, sorpresas que te harían saltar del asiento para bailar y divertirte ….pero lo principal renovar la esperanza, Fé, valores y amor. Prontito Dios mediante nos estaremos viendo, Dios tiene el control, de eso estamos convencidas. Gracias una vez más».

Nos podrás seguir en la página de Instagram : https://instagram.com/unen_cantox3?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA== para enterarte las novedades y la fecha de la nueva presentación.

SOLNoticias