ZONA SURArsenal 1-1 Asociación Deportiva y CulturalUnión 1-3 Viale FBCSarmiento de Crespo 1-1 Seguí FBC

ZONA CENTRO

Deportivo Tabossi 1-2 Atlético Litoral

Atlético María Grande 4-0 Asoc. Diego Maradona

Deportivo Tuyango 1-2 Independiente FBC

ZONA NORTE

Unión FBC Alcaraz 0-0 Juventud Unida

Deportivo Bovril 4-0 Atlético Sauce de Luna

Unión Agrarios Cerrito 2-1 Juventud Sarmiento

TABLA DE POSICIONES

ZONA SUR

Viale FBC 10

Union 7

Cañadita Central 7

Arsenal 5

Sarmiento 4

Cultural 4

Segui FBC 4

ZONA CENTRO

Atl. Maria Grande 11

Atl. Hernandarias 8

Litoral 8

Independiente FBC 6

Dep. Tabossi 2

Asoc. Diego Maradona 1

Dep. Tuyango 0

ZONA NORTE

Atl. Hasenkamp 12

Dep. Bovril 11

Union Agrarios Cerrito 6

Union FBC Alcaraz 5

Club Sauce de Luna 4

Juventud Sarmiento 2

Juventud Unida 1

PRÓXIMA FECHA (6ª)

ZONA SUR

Viale FBC vs. Arsenal

Cañadita Central vs Unión

Cultural vs. Sarmiento

Libre: Segui FBC

ZONA CENTRO

Asoc. Diego Maradona vs. Dep. Tabossi

Atl. Hernandarias vs. Atl. Maria Grande

Litoral vs. Dep. Tuyango

Libre: Independiente FBC

ZONA NORTE

Club Sauce de Luna vs. Union FBC Alcaraz

Atl. Hasenkamp vs. Dep. Bovril

Juventud Unida vs. Union Agrarios Cerrito

Libre: Juventud Sarmiento