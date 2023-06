- Publicidad -





A tres días del cierre de candidaturas, Patricia Bullrich, señaló hoy quién será su compañero de fórmula. Se trata de Luis Petri, quien fue derrotado recientemente en las PASO de Mendoza en su candidatura a gobernador

En las últimas semanas, se especulaba que la elección de la ex ministra de Seguridad sería completar su fórmula presidencial junto a un dirigente radical con despliegue territorial. Entre ellos, se rumoreaba con el senador nacional de Formosa, Luis Naidenoff, y el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad.

- Publicidad -





Sin embargo, finalmente Patricia Bullrich se decidió por Luis Petri, quien cumplió dos gestiones como diputado nacional. En una de sus gestiones trabajó de cerca la agenda de seguridad cuando la ex titular del PRO era ministra y ex allegado al ex vicepresidente Julio Cobos, también radical mendocino.

Además ambos dirigentes estuvieron en contacto en los últimos meses en el marco de la campaña gubernamental en Mendoza, que Bullrich acompañaba. Allí Petri compitió en las primarias de Juntos por el Cambio contra Alfrejo Cornejo, y perdió con el 16,7% (el ex gobernador alcanzó los 25,9%) pero se consolidó como el tercer dirigente más votado de toda la provincia con 164.625 votos.

¿Quién es Luis Petri?

Nacido en la localidad mendocina de San Martín hace 46 años, Luis Petri se formó en la Universidad Nacional del Litoral pero volvió a su provincial para militar en la Juventud Radical de Mendoza desde el 2003. Tres años después, asumió como diputado provincial, cargo que ocupó hasta el 2013.

En 2013 comenzó su campaña para diputado nacional en la lista que encabezaba Julio Cobos. Resultó electo y, luego de cumplir su mandato, lo reeligieron para que conserve su banca hasta el 2021. En ese marco, integró las comisiones de Comunicaciones e Informática; de Justicia; de Legislación General; de Legislación Penal; de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; de Seguridad Interior (que llegó a presidir); y de Transportes. (APFDigital)