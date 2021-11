- Publicidad -





El Diputado Provincial Julián Maneiro hizo un análisis de los resultados que arrojó el escrutinio del último domingo en las elecciones generales

“Son triunfos contundentes, que ratifican un mensaje, una forma de ver y de pensar lo público, lo que está pasando en el país y la provincia. Habrá ahora una Cámara mucho más pareja y equilibrada, lo que es saludable. Hay un reequilibrio de poder, nadie tiene la mayoría definitiva y menos el gobierno”, dijo el diputado provincial Julián Maneiro al analizar los resultados de las elecciones legislativas de este domingo.

Se desarrollaron este domingo 14 de noviembre las Elecciones Legislativas para renovar bancas en el Congreso Nacional. En la provincia de Entre Ríos se eligieron diputados nacionales y son cinco las bancas que deben renovarse. Juntos por Entre Ríos obtuvo el 54,52%, en tanto que el Frente de Todos alcanzó el 31,64% en Entre Ríos.

El diputado provincial Julián Maneiro analizó los números finales y opinó lo siguiente:

“Estamos contentos y satisfechos del trabajo hecho y el triunfo alcanzado a nivel nacional, provincial, en la zona y en Crespo en particular. Son triunfos contundentes, que ratifican un mensaje, una forma de ver y de pensar lo público, lo que está pasando en el país y la provincia. Y en el caso de Crespo es un acompañamiento ratificando a una forma de hacer las cosas, a un rumbo que tiene la Municipalidad”.

Los números de Crespo

En Crespo específicamente, la lista de “Juntos por Entre Ríos”, encabezada por Rogelio Frigerio, logró 10.503 votos (67,20%), superando al “Frente de Todos” (Enrique Cresto), que en la ciudad sumó 2.837 sufragios (18,15%).

“Ha sido una histórica y contundente victoria y son ya 11 elecciones consecutivas ganadas en esta ciudad. Se votaban diputados nacionales, pero también el votante dejó claro que fue su forma de acompañamiento a una referencia política y de valores que simboliza el intendente Darío Schneider y su equipo. Un 67% de acompañamiento es una cantidad enorme de voluntades que ven en este equipo ideas compartidas. Siempre hay cosas por mejorar, pero la democracia nos permite obtener el acompañamiento o rechazo con la forma de hacer las cosas y en este caso siempre es gratificante que la gente diga sí”, dijo Maneiro.

En cuanto a los números, el legislador explicó: “Tener más del 60% de acompañamiento es un número que no se ve habitualmente, son dos tercios prácticamente, es una mayoría importantísima, son muchos vecinos acompañando esta propuesta de Juntos por Entre Ríos, incluyendo esta vez a las dos listas que competían en las PASO y que ahora estuvieron encolumnadas en la misma idea. La masividad del acompañamiento fue enorme. Recuerdo que cuando superamos el 50% de los votos, allá por 2015 más o menos, hablábamos ya de números importantes. Y esos números aumentan, es un crecimiento sostenido en tantas elecciones ganadas”, opinó. “En Crespo el peronismo perdió votos de una forma llamativa, perforando el piso del 20%. Desde el 83 para acá ninguna versión o instancia, local, provincial o nacional, nunca sucedió algo así”, agregó.

Análisis provincial

Juntos por Entre Ríos obtuvo un contundente triunfo en 16 de los 17 departamentos de la provincia. Juntos ganó en Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay. El único departamento en el que no se ganó es Feliciano, donde la derrota fue por un margen muy pequeño.

El legislador provincial dejó claro que “en Entre Ríos, a nivel nacional, logramos el porcentaje más alto provincia por provincia, superando a Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo. La provincia más votada de Juntos por el Cambio a nivel país fue Entre Ríos. Es un mensaje claro a la dirigencia política entrerriana. Es importante que el mensaje de la sociedad sea analizado por el presidente de la Nación y el Gobernador, que tomen nota y empiecen a atender una nueva forma de hacer las cosas, a tomar otro rumbo, porque la gente dejó claro que no quiere esto. Sin bajezas ni chicanas lo digo, con preocupación, porque espero que eso pase por el bien del país y de nuestra provincia”.

“Hoy siguen gobernando Bordet y Fernández, pero perdieron una elección intermedia que marca que la gente está disconforme con ellos. Sería un grave error no escuchar y seguir por el mismo rumbo. Habrá ahora una Cámara mucho más pareja y equilibrada, lo que es saludable. Hay un reequilibrio de poder, nadie tiene la mayoría definitiva y menos el gobierno. Es un mensaje de que nadie puede hacer lo que quiera, que se debe dialogar sin querer llevarse todo por delante”, agregó.

Por último, a título personal, comentó: “Estoy con expectativas de que las cosas mejoren, porque la gente lo necesita. Los que siguen gobernando, aun perdiendo de manera catastrófica, deben tomar nota y si lo hacen seguramente las cosas mejorarán y eso es lo mejor para todos. Hay que apostar a la producción y el trabajo. Esperemos encontrar eco y saber leer las urnas, de uno y otro lado, siempre con humildad, porque esa es la mejor forma de entender que no es la equivocada la gente. El pueblo no se equivoca, sino cuando ganamos está todo perfecto y cuando perdemos no. No es así como esto funciona”.