La fiscal habló del rol de los medios de comunicación en la difusión del hecho y de las dificultades que existen en investigaciones por corrupción. Mencionó similitudes con la causa Alanis. Existia una «conexión entre la legislatura y los particulares.



Goyeneche fue suspendida en sus funciones cuando lleva adelante un juicio oral con un equipo de fiscales contra el ex gobernador y actual embajador en Israel Sergio Urribarri. Al mismo tiempo comanda una investigación por corrupción en la causa Contratos.

En diálogo con el programa Protagonismo que se emite los sábados por FM SOL, la fiscal Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, Dra. Cecilia Goyeneche, se refirió a su situación al respecto de la causa Contratos, que involucra a la Legislatura de la provincia de Entre Ríos. «Se trata de la primera causa de corrupción que se descubre en tiempo real en la cual se hace una intervención judicial cuando varios de sus actores continúan en ejercicio del poder.»

Al respecto, la fiscal dijo que ésta causa tiene similitudes con la causa Alanís, pero que el accionar de la justicia es más rápido ésta vez, «recordemos que en la causa Alanis la sentencia condenatoria se dictó veinte años después de que terminaron los hechos, han demorado tanto las otras causas que por ahí la percepción de la gravedad de los hechos pierde relevancia. Lo que es significativo en la causa contratos, y lo que la hace distinta es que se dió en tiempo real, se descubrió cuando todavía estaban cometiendo el hecho», dijo.

Sobre el monto de perjuicio al Estado Provincial, la entrevistada explicó que si bien fue suspendida en las funciones dentro de la causa en el año 2019, llegó a leer en la remisión a juicio que hicieron los fiscales, que en las operaciones que comenzaron a fines del 2007 hasta que se descubrió el hecho, en septiembre de 2018, se sustrajeron al Estado 52 millones de dólares.

La abogada explicó también que solo existía un estudio contable involucrado ubicado en calle Misiones en la capital provincial y denunció públicamente que aunque algún sector de la prensa ha mencionado la existencia de un segundo estudio contable, esto no es cierto. «Había una suerte de cueva donde operaban un sector de los intervinientes en ésta causa que es el de los que hacían de intermediarios entre la legislatura y los particulares, esencialmente los que hacían la distribución de los cheques y los que hacían la recaudación para luego remitir ese dinero a los sectores más altos de la organización, era el eje de la ilicitud, una oficina donde hacían la recaudación», describió.

Más adelante en la entrevista, Goyeneche se refirió al rol de los medios de comunicación, expresando que en todas las causas donde hay muchos intereses vinculados a la corrupción o la participación de actores relevantes de los sectores públicos, hay mucha tergiversación de los datos a través de la prensa, y puso de ejemplo el juicio que se le sigue al ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri, » cualquiera que hubiera seguido el juicio a Urribarri puede ver cómo la prensa toma aspectos que tienden a favorecer a uno o a otro, y en ésta causa de los Contratos, desde el principio se utilizó a la prensa como una forma de tratar de horadar la investigación o de mellar ahí la investigación», y denunció que se cuestiona a los investigadores pasando la causa a segundo plano.

Ante la pregunta por el lugar que ocupan en ésta causa los ex vicegobernadores, Lauritto y Cáceres, respondió que desde el Ministerio Público Fiscal se informó que habrá una segunda causa de Contratos vinculada a los responsables formales. Está segunda investigación quedó para una segunda etapa. Por el momento, la investigación integró a los responsables materiales que formaron la asociación ilícita, y las pruebas concretas, el reparto de dinero, y la decisión de a quienes se contrataba.

Causa Contratos:

La doctora Goyeneche explicó que la investigación se vincula con un grupo de personas, una asociación ilícita que se montó dentro de la legislatura con personas que estaban dentro de la legislatura y personas que estaban afuera, particulares también. Ésta asociación comenzó a armar una multiplicación de contratos para sustraer dinero, «toda la información que se recabó, todos los papeles, indican que eso lo empiezan a realizar solamente en la Cámara de Senadores a partir del 10 de diciembre del 2007, pero sin embargo se ve claramente de los datos de la causa como eso se expande, hay papeles que están analizados, donde ellos informan cómo expanden la maniobra a la cámara de diputados recién cuando (el exgobernador) Busti deja de ser el presidente de la Cámara de Diputados», detalló.

Sobre el trabajo de investigación que realizaron la contadora Batisti y el contador Dumé, y el informe que presentaron, la entrevistada opinó que ambos contadores tuvieron el inconveniente de que las cámaras legislativas, no les aportaron la información que ellos pedían sobre los contratos que pagaron. Si bien el informe contable presentado por la contadora Batisti está muy bien hecho, dijo, al no contar con toda la información sólo logró reconstruir hasta 39 millones de dólares, y no 52 millones de dólares como muestra el informe de la fiscalía.

Agregó también que es muy difícil conseguir que se aporte la información cuando se está frente a otro poder del Estado. «Es difícil investigar la corrupción porque mucha de la información que se requiere para investigarla la tienen los propios investigados, todos los registros públicos están en manos del sector político, toda la información que puede aportar en este caso la legislatura la tenían ellos». Mencionó además que en nuestro país hay normas que establecen la imposibilidad de generar allanamientos en ciertos lugares como la legislatura, las cuáles son obstáculos para la investigación .

En otro tramo de la entrevista, respondiendo sobre el rol de la oposición ante está situación dentro del Senado, Goyeneche comentó que ésto ha sido variable, y que algunos políticos del mismo sector gobernante han tenido una posición leal frente a lo normativo, «con esto quiero señalar que esto no pertenece a un sector, ni es un sector contra otro, acá se descubrió que había un grupo de personas encaramados en las cámaras legislativas, es muy oscura la forma en que se manejan las finanzas en esos sectores y también a la oposición le es difícil encontrar los datos.» Destacó que en todos los sectores han tenido personas que se han comportado muy correctamente y han aportado lo que tenían que aportar.

Sobre su remoción de la causa:

Al respecto de los motivos por los cuáles ya no forma parte de la causa Contratos, la fiscal relató que junto al equipo de trabajo con el cual estaba llevando adelante la causa habían llegado a la conclusión de que no había motivos para apartarse de la causa, más allá de la información tergiversada que hizo pública la prensa, explicó.

La letrada explicó que el rol de fiscal, que es el lugar que ella ocupaba, es distinto al rol del juez, quien tiene deberes de apartamiento mucho más estrictos que el fiscal porque el juez tiene que dar una apariencia de imparcialidad para resolver una causa; «el fiscal es el investigador, la regla de la ley de Ministerio Público establece que el fiscal solamente se puede apartar si se ve gravemente afectado su deber de objetividad. La objetividad es un deber del fiscal que es llevar adelante las investigaciones conforme a la ley. Entonces no es que uno se tenga que apartar porque conoce al implicado, todos esos motivos de apartamiento no existen, no es que los círculos de conocimiento de personas es un motivo de apartamiento».

Goyeneche se defendió explicando que si bien uno de los implicados en la causa era conocido suyo y formaba parte de su círculo social, inmediatamente al conocerse los hechos se desvinculó de éste y se mandó a allanar el estudio contable del mismo, así como también se mandó a secuestrar su celular. En ese entonces no se pudo dar con el sospechoso porque se encontraba trabajando en la Cámara de diputados, dónde no se pueden hacer allanamientos, pero se le secuestraron todas las computadoras y los celulares de los empleados de su estudio contable.

Y reiteró que tuvo en común con el imputado una inversión en un fideicomiso de un departamento, el cual cedió apenas supo que él estaba en la causa; «decido continuar en la causa porque entendía que no había nada que afectara para realizar, yo no era la investigadora principal de la causa, yo estaba coordinando esa investigación y no había nada que afectara mi deber de objetividad. Y así fue porque no hay nada en la causa que haya sido observado como que se favorezca a esa persona,» dijo, y denunció que últimamente han aparecido fotos, información que el acusado está haciendo pública para perjudicarla, como forma de justificar su enjuiciamiento.

La fiscal insistió en que no hubo ningún favorecimiento para el acusado, al contrario, se lo investigó como a cualquiera de los otros. «De hecho los fiscales cuando remiten a juicio le piden la pena efectiva a este muchacho al igual que a un montón de los otros integrantes», y lamentó que ésto es usado para tratar de cuestionar la investigación.

Para el final de la entrevista, la doctora explicó que si bien se puede inferir que alguien se quedaba con la recaudación, hasta ahora no habían pruebas objetivas que dieran con un nombre en particular.

Cerró la charla diciendo que al investigar la corrupción es muy difícil contar con pruebas y con testigos es aún más difícil. «Lo que me está pasando a mi es más de lo mismo, la idea de que quede asentado que no hay que animarse», manifestó. Y comentó que La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio una audiencia a la Asociación Argentina de Fiscales, justamente para plantear éste tema y otros temas de fiscales, uno de Santa Fe, y otro de Neuquén.

» Vivimos en un sistema democrático con instituciones muy deterioradas, muy frágiles donde la investigación de la corrupción no es el parámetro, nosotros vamos a encontrar que en la mayoría de las provincias argentinas no se investiga corrupción», finalizó.

Entrevista realizada por los peridistas José Couseiro y Darío Basso conductores del programa Protagonismo

