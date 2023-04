- Publicidad -





El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, habló sobre los casos investigados en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 de la ciudad de Gualeguaychú y dijo que enviará al ministerio de Defensa una nota trasladando su preocupación.

“Hay tres expedientes diferentes. En uno ya indagué y procesé por abuso sexual a un militar. Este procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. En el segundo ordené la detención de un suboficial. La detención se produjo ayer en Buenos Aires y fue trasladado a nuestra ciudad. El Mayor Candiotti, quien se encontraba a cargo del Regimiento, también fue detenido ayer. Los dos están incomunicados, alojados en Gendarmería y mañana serán traslados al Juzgado para recibirles declaración indagatoria”, sostuvo Viri este miércoles por la mañana, en una improvisada rueda de prensa en Pueblo General Belgrano, lugar donde el Juzgado Federal entregó un automóvil a los Bomberos Voluntarios de esta localidad.“Por la imputación que se les va a formular era necesario proceder a la detención”, destacó Viri. “Sin adelantar temperamento fui corroborando a lo largo de la investigación, entorpecimiento, falsos testimonios y alguna destrucción de pruebas. Todo esto me llevó a la necesidad de proceder a la detención. Mañana recibiré la declaración indagatoria”, reiteró el magistrado en declaraciones radiales.

El funcionario confirmó luego que “el primer hecho se produce entre el año 2016 y 2017. No estaba Candiotti. Lo que ocurre, es que la víctima, refirió que hizo denuncias en el marco del Ejército y no recibió respuestas. Posteriormente lo hizo en la Justica ordinaria y ahí tampoco recibió muchas respuestas. Ahí, es donde nosotros tomamos intervención. Y conjuntamente con la fiscalía general se plantea esta investigación que derivó en el procesamiento de un efectivo y estas detenciones”.“Ordené distintas medidas de restricciones respecto a la cercanía presencial de los imputados con las víctimas. También prohibí cualquier acercamiento virtual. Hoy sabemos que el acoso no es solo presencialmente sino también a través de redes”, añadió.Sobre este tema, Viri aseguró que las víctimas tienen contención psicológica, además de la contención privada que las mujeres buscaron. “Desde el juzgado, se le pone a disposición todos los medios y resortes que tiene el Estado para cuidarlas. Es una preocupación mía, sobre todo, la de no revictimizar”, indicó el juez.Para el magistrado federal, “es importante darle publicidad a esto”, para que “mujeres u hombres que sean víctimas de acoso lo denuncien. Con esto demostramos que desde la Justicia Federal de Gualeguaychú damos respuesta. Estamos para apoyarlos y para investigar. A mí, particularmente, no me interesa quienes sean ejecutados. Puede ser un soldado raso o el máximo jefe del Regimiento. Quien tenga una imputación o denuncia de este tenor, juntamente con la fiscalía lo investigamos. Los hechos demuestran que damos respuesta” sostuvo.

“Parte de la decisión que me llevó a detener al Jefe del Regimiento tiene que ver con la colaboración o no colaboración. Con respecto a Candiotti la imputación no tiene que ver con ningún tipo de abuso sexual. Pero en principio, habría cometido falso testimonio, destrucción de alguna prueba y habría amenazado a algún testigo que vino a declarar a la fiscalía. Todo esto lleva entorpecer la investigación que estamos llevando adelante. Estos fueron algunos de los fundamentos por los cuales decidí la detención”, explico el juez en diálogo con Radio 2820.

Más adelante, Viri dijo que el tercer expediente o denuncia está en trámite. “Está muy avanzado y seguramente dentro de poco habrá alguna novedad. También involucra a una mujer militar muy joven. Este no es un detalle menor. Las víctimas tienen entre 21 y 24 años. Es un detalle que no puede escapar. Ya con el primer caso le hice saber al Jefe del Ejército esta situación. Posiblemente en los próximos días le envíe un oficio al Ministro de Defensa explicando mi preocupación por lo ocurrido en el mismo escuadrón en un periodo de tiempo acotado. Hay indicios de que podría haber otras denuncias”, destacó.