Será imputado por femicidio el principal sospechoso de la desaparición de Luisina, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 9 de julio en la ciudad de Concordia.

Horacio Rafael Benítez, de 42 años, fue detenido en barrio El Toronjal y fue puesto a disposición de la Justicia. Asimismo, Diario El Sol manifestó que «hay elementos suficientes para determinar que Luisina ingresó a ese domicilio un determinado día y no se la vio salir, no creemos que haya salido por otro lado porque no hay otra salida. Sin embargo, al sospechoso se lo vio salir del domicilio cargando unas bolsas».

El allanamiento realizado el viernes

El Jefe Departamental de la policía de Concordia, comisario Juan Beguerie, comentó a Elonce que “estamos buscando elementos que son necesarios para la investigación, mientras se continúa con la búsqueda de Luisina, con los datos que vamos recibiendo de la gente que colabora o que se recaban en la investigación”

Todo ese trabajo “nos trajo a este domicilio y tenemos una serie de elementos que nos hacen sospechar que es necesario el allanamiento, para recabar algunos indicios que permitan avanzar en la investigación”, dijo el comisario.

Además, confirmó que “la persona que se domicilia en el lugar, se encuentra detenida tras ser localizado en el barrio El Toronjal y fue puesto a disposición de la Justicia”, señaló el Jefe Departamental.

En ese sentido, confirmó a Elonce que “este fue un allanamiento para recuperar algunos elementos, pruebas que se fueron recolectando. Hay tres fiscales presentes en el procedimiento. No queremos dejar ningún elemento al azar. Estamos recopilando más datos”.

Ante la consulta sobre la presencia de Luisina Leoncino en esa casa, donde testigos relataron que la vieron ingresar, pero nunca salió, el comisario Beguerie, sostuvo que “tenemos muchos indicios y no los puedo mencionar en este momento. Incluso, el detenido aún no ha sido indagado”, y agregó que “cuando la fiscal lo considere pertinente, lo daremos a conocer, porque aún la estamos buscando y hay cuestiones personales y familiares que no viene al caso mencionar”.