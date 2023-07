- Publicidad -





«En el caso de ser elegido vicegobernador yo voy a cobrar como una directora de escuela y el resto del dinero va a ir al partido para acompañar luchas,» afirmó



El docente crespense Gabriel Geist, precandidato a vicegobernador por el Movimiento Socialista de los Trabajadores MST, habló con SOLNoticias sobre la propuesta de su espacio político de cara a las próximas elecciones y con quien se alinea a nivel nacional.

Geist comenzó expresando su preocupación anticipando que en vista de las próximas elecciones desde el MST creen que el próximo gobierno va a aplicar un ajuste «donde los trabajadores, los sectores populares nos vamos a tener que organizar para enfrentarlo», por lo que aseguró que es importante que la izquierda tenga presencia en el Congreso con diputados, presencia en las legislaturas provinciales también con diputados y senadores provinciales para llevar la voz de los trabajadores y enfrentar ese ajuste. Dijo «todos los candidatos de los partidos del establishment dicen que lo van a tener que realizar, de Unidos por la Patria y también de Juntos por el Cambio, así que hay que organizarnos para enfrentar ese ajuste».

Comentó que en Entre Ríos el Frente de Izquierda – Unidad logró hacer unidad con el Partido Obrero, «presentamos listas unificadas junto con el Partido Obrero y vamos a estar con candidaturas a nivel provincial, en este caso yo voy como candidato a vicegobernador y acompaño en la fórmula a la compañera Sofía Cáceres Sforza que es la Secretaria General del Sindicato Docente Universitario de Entre Ríos, SITRADU, enrolado en la Conadu histórica».

El partido presentó listas a intendente y concejales en seis localidades de la provincia, Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, La Paz y Nogoyá. «Las listas reflejan que hay que incorporar a los trabajadores, por ejemplo en Concepción Uruguay el candidato a intendente, Facundo Silva es un trabajador gastronómico y el candidato que va en primer término a concejal, Raúl Lemes es un trabajador de Unilever, una empresa multinacional que tuvo un conflicto porque habían despedido a varios trabajadores que hicieron un acampe frente a la empresa para exigir la reincorporación de los mismos, fue una lucha larga y lograron finalmente la reincorporación de los compañeros. Raúl Lemes fue parte de esa lucha», contó.

Fórmulas a nivel nacional

A nivel nacional se presentarán dos listas en las próximas elecciones PASO. Por un lado estará la fórmula integrada por Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del PTS, y por el otro será la fórmula de Gabriel Solano del Partido Obrero y Vilma Ripoll del MST. El Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad está compuesto por cuatro partidos de izquierda , la Izquierda Socialista, el PST, el MST y el Partido Obrero. Explicó que no se pudo llegar a un consenso con el PTS ya que éste sector cree que en la lista de FIT-Unidad sólo tienen que estar los partidos trotskistas y no darle lugar a organizaciones que estén por fuera de la izquierda militante. «Nosotros a diferencia del PST creemos que tenemos que incorporar a los luchadores ambientales sociales, trabajadores, a los desocupados con sus organizaciones, desocupados que tal vez no militan en ningún partido de izquierda pero defienden los mismos intereses que defendemos los partidos del FIT-Unidad», expresó. En la lista de Entre Ríos llevamos compañeros activistas, Defensores de Derechos Humanos, ambientalistas que no militan en ningún partido pero comparten muchos de nuestros postulados y nosotros compartimos muchos de sus postulados en defensa del medio ambiente, del derecho de los trabajadores, de las minorías, los queremos incorporar y darles un lugar en las listas porque son compañeros que defienden las mismas ideas que nosotros», detalló y aclaró que «somos partidarios de ampliar el espacio sin poner a cualquiera como hacen los partidos tradicionales, sino gente que comparta los ideales sin ser de izquierda». El entrevistado contó también que el MST y el Partido Obrero hicieron una gran asamblea en Buenos Aires que se replicó en Paraná hace dos semanas donde se discutió el programa y los candidatos, «no son uno o dos dirigentes que a dedo señalan quiénes son los que van a ir, en la historia del Movimiento Obrero todo se resuelve en Asamblea donde todos participan y opinan».

La boleta de su espacio que se va a encontrar el votante será del MST- Partido Obrero 1A Unidad de los Luchadores y de la Izquierda.

Deuda externa y modelo productivo

Ante la consulta sobre los lineamientos que pretenden llevar durante la próxima gestión en caso de ocupar un lugar, aseveró que «realizar un ajuste no es inevitable, se puede hacer otra cosa, lo que no hay es voluntad para hacer otra cosa». Consideró que es necesario repudiar el acuerdo con el FMI, «no hay que pagar, las deudas se pagan sólo si son legítimas, las deudas inventadas, ilegítimas, ilegales, no se pagan, se denuncian y no se pagan, y sobre todo no se pagan si para hacerlo tenés que ajustar a los trabajadores, a los jubilados, a los desocupados. Si sobrara dinero como para invertir en educación, en salud y aparte pagar una deuda, si lo querés hacer está en vos, pero no para pagar una deuda ilegítima que contrajo Macri con el Fondo, fue ilegal, lo declararon los propios miembros del FMI, y el propio Macri. Es una deuda que sirvió para que los bancos y los grandes grupos económicos fugaran ese dinero al exterior, el pueblo no vió los resultados, no se invirtió en salud, ni en educación, ni en vivienda, ni en mejorar la jubilaciones. Nosotros creemos que el ajuste no es inevitable pero para eso nos tenemos que organizar los sectores populares para enfrentar a los sectores del poder que quieren ese ajuste para seguir beneficiándose ellos», dijo.

Otro de los temas que se encontrarán en la plataforma electoral del Frente de Izquierda-Unidad es sobre un nuevo modelo productivo ecológico en Entre Ríos, «tenemos un modelo productivo basado en transgénico, en soja. Los arroyos, ríos de la provincia están contaminados con glifosato según investigaciones del Conicet. Hay muchos casos de cáncer, el hospital Garrahan atiende a los chicos con problemas oncológicos y no vemos que se discuta este tema. Acá se da por hecho que la única forma de producción es con agrotóxico, con transgénico, y hay otra forma de producción más ecológica que también da ganancias. En Santa Fe tenemos un grupo de agroecologistas que están haciendo una producción donde no usan agrotóxicos, no usan glifosato. Esa forma de producción existe y es rentable, lo que no hay es discusión», dijo.

Finalmente llamó a la ciudadanía a acompañarlo en las elecciones, y dijo «yo sé que hay mucha desilusión con la política, el voto en blanco es una demostración del hartazgo que tiene la gente ante la clase política y ante la falta de respuesta a sus problemas, la ven totalmente como algo alejado entonces cuando postulan el tema de qué hacen con los sueldos monstruosos que ganan diputados y senadores yo quiero informarle a la gente que la izquierda dona su sueldo» y agregó, en el caso de ser elegido vicegobernador yo voy a cobrar como una directora de escuela y el resto del dinero va a ir al partido para acompañar luchas, porque nosotros no tenemos aporte de empresa, nos sostenemos con nuestro propio dinero».

Lista 1A «Unidad de los luchadores y la izquierda», MST- PO en el FIT-Unidad:

Precandidato a Presidente: Gabriel Solano (PO)

Precandidata a Vice Presidente: Vilma Ripoll (MST)

En Entre Ríos:

Precandidata a Gobernadora: Sofía Cáceres Sforza

Precandidato a Vice gobernador: Gabriel Geist

Precandidata a Diputada Provincial: Nadia Burgos

Precandidata del Parlasur: Laura Naput

SOLNoticias