Luego de que se produjera su destitución, la jefa comunal de Gdor. Etchevehere recibió ataques y amenazas en su casa. Araujo dio su versión de los hechos. En su lugar ocupa el cargo el segundo consejero, Franco Sandrigo, de 26 años



Verónica Araujo, la jefa comunal de la localidad de Gobernador Etchevehere denuncia que su destitución fue inconstitucional. La funcionaria contó a SOLNoticias que los consejeros de su comuna la separaron del cargo argumentando que había irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.

Verónica Araujo, la presidente comunal de Gobernador Etchevehere contó que el pasado miércoles en la sesión ordinaria los concejales de la oposición presentaron un proyecto en donde enumeraban una serie de irregularidades. Según dijo, la presentación no mostraba pruebas y no le dieron derecho a defensa. «Me tomaron la oficina y me sacaron a mí y a mi asesor, un total atropello en época de democracia, es muy lamentable, no lo puedo creer», lamentó. Luego denunció que al día siguiente a la destitución recibió amenazas y ataques en su casa por lo que su madre sufrió lesiones, «atacaron mi casa, rompieron ventanas, lastimaron a mi mamá con vidrios y un cascote que entró con una escritura con una amenaza de muerte, que decía que si no me iba de Etchevere nos hacían boleta. Esa forma de sembrar miedo y esa forma política extrema y sucia yo no comparto. Se habla mucho en los medios de la parte institucional que es gravísima, pero también es grave la violencia que se está ejerciendo sobre mi familia y la violencia psicológica sobre mí, que todos en Gobernador Etchevere han visto, todos han sido testigos y en las sesiones están grabadas, quien quiere entrar a verlas, faltaba que me pegaran», agregó.

Luego dijo que no recibió ayuda de las personas a quienes acompañó en la campaña. Dice haber pedido ayuda a un legislador, pero que éste le soltó la mano. «El legislador fue a acompañarme a llevar boletas y después nada más, ni los reclamos a vialidad, ni cuando yo levanté el teléfono para pedirle ayuda. Le dije que me estaban pasando por encima pero esa persona realmente me soltó la mano así como a otras comunas. Respaldo político de los mismos que me acompañaron a llevar boletas no tenía, quedé sola», contó. Además contó que ese mismo legislador, al enterarse de su apoyo a Rogelio Frigerio comenzó a contactarse con ella para reclamarle, y que de los concejales radicales ninguno repudió el acto de vandalismo, no hubo muestras de solidaridad.

Uno de los que sí se solidarizó fue el intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, «somos muy amigos y vino enseguida. Fuimos a la comuna porque ya teníamos una visita institucional programada y nos echaron, le faltaron el respeto, lo increparon, le dijeron ‘andate Davico que acá somos pesados’, eso pasó el jueves», comentó.

También resaltó que no le llegó desde el Tribunal o la Justicia electoral, ni de la provincia, ninguna resolución que diga que tiene que hacer entrega del cargo, «por eso fue un golpe de Estado. A ese nivel se manejan ahí. La gente está preocupada en Etchevehere, si te hacen algo a vos que sos la autoridad ¿que les queda al resto? La gente tiene miedo en Etchevere. Los vecinos que dicen que hicieron una nota son diez o quince personas que son familias numerosas y que van a patotear, pero la demás gente es mansa, es de trabajo y se indignan y no dicen nada pero quieren que se haga justicia», dijo.

La oposición le endilga que se maneja solamente con decretos

La oposición argumentaría que la jefa comunal se maneja a través de decretos, pero Araujo asegura que hay un sólo bloque porque se manejan juntos. «Ellos consensúan. Este era el último año de gestión, en todos éstos años he presentado proyectos y me los han rechazado, un ejemplo claro era el cordón cuneta, primero porque no había ordenamiento territorial, yo no iba a hacer un cordón cuneta en medio del campo, habia calles ya plasmadas. Se ponían palos en la rueda hasta en el más mínimo proyecto. Por ejemplo en la tasa del agua, en Gobernador Etchevere no se cobra el agua, dos veces la presenté, el proyecto del cordón cuneta lo presenté cinco veces. Empezamos con doce millones y terminamos con sesenta y dos. Es un perjuicio para el pueblo, ellos pensaban que me hacían el daño a mí, el daño se lo están haciendo a los vecinos, que con una lluvia grande se inundaban», explicó.

Según contó la entrevistada, los consejeros se ponían en contra y como son mayoría no se podían hacer cosas. «Pero llega un momento en que presentas cinco veces un cordón cuneta que la gente necesita, yo como presidente comunal puedo y tengo el dinero para hacer una obra, la tengo que llevar a cabo. Y así un montón de cosas, hasta que yo tuve que cambiar de asesor legal que me puso en órbita y me empezó a alinear porque yo iba por junta de gobierno, hay cosas que las estoy aprendiendo sobre la marcha y, tengo potestades para respetar una ordenanza cuando es una compra que no es viable, la Ley de comunas es muy complicada también, tiene muchos grises», dijo.

Situaciones de violencia

Araujo contó que ya han antecedentes de episodios violentos dentro de la comuna. «Uno de los quiebres se dió cuando se fue una contadora nuestra, que era oriunda de Crespo, que también se va por el abuso y las faltas de respeto, faltaba que le pegaran porque la increparon en la Plaza. Hubo situaciones de violencia por querer ser recto. Los consejeros querían que se les pagara gastos de representación, en ese tiempo eran alrededor de 27 mil pesos, tres años atrás, y la ley es muy clara, dice que los concejales trabajan adhonoren, entonces ¿como hacés eso el día del mañana frente al tribunal de cuentas?», contó.

Luego dijo que estando ella a cargo se realizó una feria anual para que participaran las instituciones y uno de los concejales que está en la presidencia de un club se negó a formar parte. «Hacemos la feria anual donde no se le cobra nada a los feriantes, la idea es que el pueblo se conozca, que los vecinos recauden, se invita a las instituciones, pero hubo una institución que se quebró al medio porque integrantes sí, quisieron aprovechar la oportunidad de ir a recaudar y un consejero que está en la presidencia del club no quiso porque era para hacerme la segunda a mí, porque lo organizaba yo, entonces esas mezquindades llevan a ésto», mencionó.

Destitución y amenazas

La funcionaria denunció el daño que sufrió su familia. «Mis hijos están muy asustados, mi mamá estaba de visita, estaba durmiendo en la cama de mi nene y la rotura de la ventaba cayó todo sobre ella mientras dormía, pudo haber sido mi nene. Pasó entre las 4:30 y 5:00 del día jueves después de la sesión», detalló.

Dijo que ese día se dirigió nuevamente a su despacho para tener la entrevista con el intendente de Pueblo Belgrano, «entré el jueves en el despacho porque tenía la entrevista con el intendente Davico. A mí no me llegó ningún papel oficial que me diga que estoy fuera del cargo, y sin defensa ni nada», contó.

Al respecto de como continuaron las cosas luego de su destitución comentó, que «se está trabajando para yo tener mis defensas y ver como se sigue este tema, tengo asesoramiento jurídico. En teoría, la ley de comunas dice que por una semana la secretaria o secretario queda a cargo de la comuna y luego toma el cargo el vocal que sigue a mí, pero en éste caso enseguida los concejales y los familiares tomaron la comuna, porque era tierra de la nadie la comuna cuando yo fui el jueves, entraban, salían, era vergonzoso, y después quedó a cargo el hijo de la tesorera, quedó familia».

Luego lamentó que es algo que la gente de Gobernador Etchevehere que hace tiempo viene viendo y siendo testigo. «Es la única localidad que no ha progresado, todas las localidades progresan y Etchevere quedó estancado, teniendo la mayor coparticipación de la provincia no se puede hacer nada».

También consideró que los consejeros de la oposición sólo tienen intereses personales, «gratis no va nadie, de corazón nadie hace nada, y te lo puedo asegurar porque yo nunca vi entrar a un consejero y preguntar si alguien necesita algo, hemos armado arbolito de Navidad, me he disfrazado de payaso el día del niño, he repartido golosinas, me he disfrazado de Papá Noel, de todo, y nunca ninguno de ellos me ofreció ayuda, en plena pandemia les hice los mandados a todos porque era la única que podía salir».

Además agregó que la destitución fue algo que ellos movilizaron, «se prendieron de un accidente, pero para que la gente que saque tiene que haber elecciones. La ley de comunas dice que los motivos de destitución son irregularidades, malversación de fondos, cosas gravísimas. De los consejeros es a la tercer falta se los puede remover porque no están cumpliendo con sus funciones, y algo grave de un funcionario no te puedo decir porque pasan cosas graves y siguen en sus funciones hasta el último día, pero echar a un funcionario porque son mayoría, solamente en Gobernador Etchevehere pasa eso. No hay un antecedente de ésto».

Un accidente de tránsito fue el detonador para separarla del cargo



La entrevistada contó que se empieza a hacer la campaña para destituírla juntando firmas a raíz de un accidente que hubo hace alrededor de un mes atrás.

Un adolescente de catorce años un mes atrás aproximadamente que iba moto sin casco corriendo carrera, se cayó y se golpeó la cabeza, «llaman a la policía, la policía automáticamente llaman al 107 de San Benito porque ellos trabajan de manera conjunta. Yo me entero porque me llaman de Oro Verde, de la ambulancia, porque nosotros antes de tener nuestra unidad de traslado siempre manejamos con Oro Verde. Nosotros tenemos una unidad de traslado, que la compramos con fondos propios. En primera instancia es unidad de traslado, si bien está bien equipada, es de mediana complejidad, por el momento sólo se tienen choferes, para ser de mediana complejidad ya tendría que haber un paramédico, gente profesional acompañando pero la estábamos ocupando y también la comuna de Villa Fontana. La denuncia surge porque dice que nosotros no movimos la ambulancia, la comuna estuvo abierta ese viernes hasta las ocho de la noche, nos conocemos todos, hay un montón de grupos de Whatsapp, nadie fue capaz de decir necesitamos la ambulancia. A mí cuando me llegan los mensajes , los tengo, a las 17 y pico, me dicen que llame a la abulancia de Crespo porque había habido un accidente, y una vecina luego me dice que ya lo habían buscado», relató.

Araujo explicó que después de eso empiezan a juntar firmas, «me tratan de abandónica por someter a negligencias a Gobernador Etchevehere, y la unidad de traslado siempre estuvo a disposición hasta para la gente de Villa Fontana. El que quiere se comunica, sabe donde vivimos. Quienes quieren la ambulancia se comunican con nosotros. Si hay un incendio me llaman a mí. Una vez me escracharon porque me llamaron a las 3 de la mañana porque dormía. Y eso es ser abandónico. Si no es mi número se pueden comunicar con la guardia urbana, también los chicos del taller de mantenimiento».

Finalizó diciendo que ya hizo las denuncias correspondientes a raíz de su destitución, «en lo penal se tomaran cartas en el asunto por la inconstitucionalidad, los atropellos y arrebatos de ésta gente».

Sandrigo ocupa el cargo de jefe comunal

Franco Sandrigo, de 26 años, segundo vocal en el Consejo Comunal de Gobernador Etchevehere fue el miembro informante en la sesión clave del cuerpo deliberativo del miércoles 28 de diciembre, cuando se votó la destitución de quien hasta entonces ejercía como presidenta comunal, Verónica María Cecilia Araujo. Sandrigo es el reemplazante actualmente de la jefa comunal destituida.

La apartaron del cargo, según el texto de la resolución que firmaron todos los consejeros, debido a “una serie de hechos de una marcada gravedad institucional”.

Araujo había sido elegida por el voto popular en las elecciones de 2019. Esa vez se impuso Juntos por el Cambio, que ubicó 4 consejeros, y relegó al PJ a la primera minoría, con dos vocales. Araujo es de “Juntos por el Cambio”; también su sucesor, Franco Sandrigo, segundo vocal, la figura que debe asumir según la Ley Orgánica de las Comunas.

SOLNoticias