El dirigente sostuvo que espera “con expectativa y optimismo” la resolución, confiado en que, finalmente, podrá competir por la intendencia de Gualeguaychú. Ganó la interna de Juntos por Entre Ríos con más de 13.000 votos.

Durante los comicios primarios, el mismo obtuvo más de 13.000 de los 27.000 sufragios que consiguió en dicha ciudad Juntos por Entre Ríos, mientras que el candidato oficialista Martín Roberto Piaggio consiguió algo más de 15.000 votos.

Sin embargo, la candidatura de Davico sufrió una serie de impugnaciones. En las mismas señalaron que si ganase la elección general del 22 de octubre para la Municipalidad de Gualeguaychú accedería a un tercer mandato consecutivo, ya que viene de dos gestiones como intendente de Pueblo General Belgrano, y la Constitución provincial admite hasta dos períodos consecutivos. Además, apuntan a la falta de residencia de cuatro años de Davico en la ciudad que ahora busca gobernar.

Cuando faltan poco más de dos semanas para los comicios generales, el máximo tribunal electoral debe definir de forma inminente cuál será finalmente el destino de la candidatura de Davico, quien manifestó a Elonce que espera “con expectativa y optimismo” la resolución, confiado en que, finalmente, podrá competir por la intendencia de Gualeguaychú.

Desde Junto por Entre Ríos, avalaron esa postura, al resaltar que “Mauricio Davico fue consagrado por el voto en las PASO y cumple con los requisitos legales y constitucionales para ser Intendente de la ciudad de Gualeguaychú”.

Lo hicieron tras el dictamen el procurador general Jorge García, quien opinó a favor de la nulidad de la candidatura, tal como lo había resulto también la Junta Electoral de Gualeguaychú. Esto “no implica ningún fallo, sino una simple opinión de él como Procurador General. No es una opinión vinculante, por lo que no obliga al Tribunal Electoral de Entre Ríos, que ya habilitó a Davico a competir en las PASO, y es quien decidirá en la materia», remarcaron desde Juntos.

Y acotaron que “no nos sorprende la postura del Procurador García porque la había expuesto en su dictamen anterior, en el que había incurrido en errores que ya hemos señalado en nuestro recurso de apelación”.

Qué sostiene García

El Procurador García adelantó su posición “coincidente con el fallo de la Junta Electoral Municipal, no solo por la lectura simple y de sentido común del texto Constitucional y legal, -con sus antecedentes- sino porque ello condice con nuestra postura y del STJER”.

Argumentó que “la controversia atinente a los hechos, obedece a que Davico pretende que modificó su domicilio a Gualeguaychú tempestivamente para competir en estos comicios, lo que es negado por los legitimados que lo impugnan, tesitura que ha sido acogida favorablemente -con toda razón-, en el fallo”.

“Solo es posible comprender y dar la razón al fallo si no se disecciona las partes de esta aventura ‘re reeleccionista’, que justifica la analogía con la figura del ‘fraude a la ley’, sino que se analiza como un contexto de significado social destinado a quebrantar la regla Constitucional y Legal que limita las reelecciones consecutivas a una sola ocasión”, señaló.

A partir de esta resolución no vinculante, será el Tribunal Electoral de Entre Ríos quién determine si “Palito” Davico puede o no ser candidato, lo cual deberá resolverse con la mayor premura, dado que los tiempos “apremian” por la cercanía del acto eleccionario.

Darrichón, otro que espera

Otra candidatura a intendente impugnada en Entre Ríos es la de Juan Carlos Darrichón, en Diamante.

Se basa en que el actual presidente comunal no puede candidatearse al mismo puesto ya que la relección solo está permitida una sola vez.

Darrichón fue intendente en los períodos 2003-2007, 2007-2011, diputado desde el 2011 al 2019 y ahora nuevamente intendente, cargo para que pretende nuevamente la reelección.