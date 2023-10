- Publicidad -





Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos por el frente opositor, destacó el fallo del Tribunal electoral que habilitó a Mauricio Davico a competir como candidato a intendente de Gualeguaychú

“Hoy es un día muy importante para la democracia y para los vecinos de Gualeguaychú. El oficialismo intento impedir que se respete la voluntad popular presionando a la Justicia, mostrando la desesperación que tienen por no perder los privilegios que acumularon éstos últimos 20 años. Pero no pudieron. Palito Davico va a competir este 22 de octubre y no tengo ninguna duda de que será el próximo intendente de Gualeguaychú», afirmó.

«Gracias a toda la gente que nos apoyó y que creyó en nosotros. Siempre supimos que la candidatura estaba dentro de la Ley y la Constitución, y así lo declaró el Tribunal Electoral de Entre Ríos en una sentencia ejemplar», concluyó. (APFDigital)