Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) afirmaron que los hechos violentos fueron “motorizados por sectores del kirchnerismo que atentan contra el sistema de representación democrática” .“Las herramientas de la democracia son los votos y las instituciones, no los aprietes fogoneados desde un poder central que dinamita lo que no tiene bajo control y que se muestra desesperado ante un fin de ciclo inminente”, afirmaron

“A 40 años del retorno de la democracia, condenamos la decisión política de parte del kirchnerismo de generar caos y descontrol ante una reforma constitucional aprobada por una clara mayoría y legitimada incluso por los votos de los representantes del Partido Justicialista”, afirmaron desde el radicalismo entrerriano.

“Nos solidarizamos con el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, y lamentamos que -a fuerza de violencia organizada y apañada desde el Gobierno nacional- se quiera doblegar un proceso constitucional legítimo y democrático”, agregaron en un comunicado enviado a esta Agencia.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la convivencia democrática y ratificamos que las herramientas de la democracia son los votos, no la violencia irracional; son las instituciones, no los aprietes fogoneados desde un poder central que dinamita lo que no tiene bajo control y que se muestra desesperado ante un fin de ciclo inminente”, advirtieron. (APFDigital)