El Síndico confirmó que se aprobó la tercera distribución entre los damnificados cuya entrega se hará a mediados de mayo del corriente año.

El contador Valentín Cerini explicó a SOLNoticias que hace unos días se aprobó el segundo proyecto de distribución complementaria de fondos que viene a ser la tercera distribución que se hace en el proceso de plata. «Lleva todo un proceso de aprobación; ahora se están generando las órdenes de pago. Se están desafectando los fondos de plazo fijo y los pagos se van a concretar efectivamente la segunda semana de mayo si va todo bien, de acuerdo a los plazos que están estipulándose procesalmente. La segunda semana de mayo se estaría en condiciones de que se acredite en la plata y la gente vea impactada el dinero en las acreditaciones en sus cuentas», adelantó.

Sobre la cantidad de damnificados que están en condiciones de recibir dinero, Cerini explicó que cuando la empresa se concursó se presentaron en su momento eran 1.369 legajos de verificación de crédito y que algunos contenían más personas, es decir que había alrededor de 500 acreedores. Después transcurrió todo el proceso concursal, la empresa quebró, y hubo más acreedores, «al día de hoy debe haber unos 1500 acreedores de los cuales con el tiempo muchos perdieron interés, muchos consideran no seguir la causa porque piensan que nunca van a cobrar nada y algunos fallecieron. Ahora con las publicidades de la aprobación del proyecto los que ya cobraron y que ya habían denunciado cuenta bancaria directamente van a ver impactado los pagos en sus cuentas», dijo. Agregó que en estos días se está recibiendo también otros acreedores que en su momento no habían denunciado su cuenta bancaria y que están tomando conocimiento nuevamente de la causa y están informando su cbu para que en esta oportunidad se le transfiera el dinero. En esos casos también en unos días se le va a pagar lo que le correspondía la vez anterior porque según aseguró «la plata está», pero se va a pagar unos días después del proyecto de distribución complementaria.

El entrevistado dijo también que en los casos de los que fallecieron hay algunos que abrieron juicios sucesorio. En esos casos lo que se hace es denunciar el cbu, hay que presentarse en el expediente, el mismo abogado del sucesorio presenta un escrito informando cuál es la cuenta del sucesorio, donde está radicado, cuál es el cbu de esa cuenta y la jueza dispone la transferencia de la plata a esa cuenta y la distribución que se hace en cada sucesorio depende de cada caso. La plata está a disposición para los mil quinientos. Los que han denunciado al día de hoy los cbu para que se hagan los pagos son alrededor de cuatrocientos. «Hay muchos que eran proveedores de las firmas y son empresas que son conscientes de su riesgo al cobrar o no un crédito, entonces pierden el interés. Dentro de esos acreedores no es que son 1500 personas. Ahí están comprendidos ex empleados, acreedores financieros, los acreedores por material, los proveedores, los bancos, los organismos fiscalizadores, todos», aclaró.

El contador explicó que si bien éste es el tercer pago que se va a hacer, se le llama segunda distribución complementaria porque «en realidad la primera es la primera distribución de fondo después la primer distribución complementaria, y después la segunda distribución complementaria, pero en realidad es la tercera». El dinero se obtiene de los bienes que se recuperaron de la empresa. Los que se recuperó y se pudo subastar porque en éste caso la mayor parte del dinero que se distribuye es de un lote de terreno que cuando la empresa quebró era un lote individual proyectado a ser loteo, «pero no estaba el loteado aprobado. En este caso en particular ese inmueble estaba dentro de la quiebra pero no se podía subastar como un inmueble solo porque había gente que había pagado el terreno y la jueza ya había dispuesto a entregar los lotes entonces hubo que tramitar todo ese proceso de loteo que se hizo con la municipalidad de Crespo», que está sobre calle Illía y Liniers, de ahí se remataron 35 lotes. Los que están más avanzados para subastar en la actualidad son una parte de lo que era la casa central, una parte de lo que era sucursal corralón y un lote más de terreno en la misma zona.

Hay más inmuebles por subastar

Consultado si aún quedan inmuebles por subastar, el entrevistado afirmó que hay muchos más y mencionó un terreno de unas 3 hectáreas que era el conocido basural de Crespo, un loteo de Sanow en Bo. Azul, hay varios más y todos son inmuebles económicamente hablando importantes. Lo otro que está ahí avanzando que probablemente sea lo que sigue es el patio y la salida de depósito sobre Avenida Belgrano», contó. También explicó que cada uno de los inmuebles está en una situación procesal distinta, hay algunos que están en condiciones de ser subastados y otros aún no.

Cerini definió la causa como un proceso «atípico, anormal y engorroso»

Más adelante Cerini destacó que ésta causa en particular es un proceso atípico, anormal, y sumamente engorroso. «Normalmente cuando la jueza decreta la quiebra el síndico incauta los bienes y los remata. En este caso se decretó la quiebra y los bienes no estaban en el activo de la empresa, hubo que salir a recuperarlos. Eso implicó a la sindicatura hacer unos treinta juicios más menos, con el tiempo que lleva hacer un juicio para obtener un resultado. En la mayoría se logró hacer un acuerdo que implicaba que algunos de los inmuebles volvían al proceso, otros volvían en parte o se aportaban fondos. Todo eso implicó hacer las demandas, traslado, entrar en etapas de negociaciones, demandar a las otras empresas que se consideraron de la familia Waigel, todo eso llevó varios años. Los inmuebles que fueron recuperados hacen que pueda haber subastas a futuro. Consecuencia de las acciones que se hicieron fue que hoy eso permite pagar parte de las de las acreencias de los acreedores», contó y opinó «no vas a encontrar otro proceso judicial de de quiebra donde se hicieron treinta acciones de recomposición patrimonial, no se ve esto, no es normal, es atípico, el único caso. No te sabría decir si en Argentina hay otro caso así por las características que ha tenido la causa».

En esta etapa se cancela el monto del capital

Ante la pregunta de si hay prioridades de pago dijo que ya no, ya que cuando se hizo la primera distribución de fondos, los trabajadores o ex trabajadores tenían privilegio, en un segundo lugar los organismos fiscalizadores y en un tercer lugar los créditos quirografarios que era el más del 90% de la gente que tenía inversiones o los que tenían fondos depositados por adquisición de materiales. «La primera categoría y segunda ya fueron cancelados entonces en ésta tercera distribución todo el dinero que se juntó ya fue para todos los créditos quirografarios que era los que venían más abajo y que las oportunidades anteriores habían cobrado muy poquita plata y a futuro estando cancelado los de primer y segundo lugar toda la plata que se junte se distribuye entre los créditos quirografarios», explicó. En ésta oportunidad se cancela lo que se le debía por capital, que actualmente está desactualizado, con una parte de los intereses que fueron calculados de la fecha de quiebra hasta ahora. Es decir que se cancela lo que se les debía de capital que estaba desactualizado y una parte de los intereses. «A futuro con la plata que se vaya juntando se tiene que llegar a cancelar los intereses que se vayan devengando también hasta que se hasta su efectivo pago», dijo.

Por último dijo que se va a llevar a cabo la distribución de 150 millones la segunda semana de mayo y en ese tiempo se acreditará el dinero en las cuentas.

SOLNoticias