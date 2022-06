- Publicidad -





Luego de conocerse el adelanto de la sentencia a cargo de la jueza Lilia Carnero, uno de los voceros del grupo autoconvocados Luis Puntin habló de la causa Waigel. Audio de la entrevista



Luis Puntin, es uno de los más de mil damnificados en la causa Waigel y que por mucho tiempo ofició del vocero del grupo de autoconvocados habló con SOLNoticias y dio su perspectiva sobre el caso.

- Publicidad -





El entrevistado comenzó diciendo que desde hace años tenían la sospecha de lo que estaba pasando en la empresa Waigel, “mucho tiempo lo tuvimos claro pero tuvimos que callar por falta de pruebas y ellos contaban con muchos abogados por lo que corríamos riesgos de perder lo poco que nos había quedado”, comentó. También agregó que al titular de la empresa, Artemio Waigel le habían hecho la propuesta de no reclamarle el dinero por siete años.” Le dijimos que no le íbamos a hacer juicio ni le íbamos a presentar pedido de quiebra, y no aceptaron porque ya tenían armado el famoso plan Máster, por lo que ahora sí podemos decir que es una estafa y que le robaron a la gente, podemos decir que son unos ladrones porque la justicia lo ha dicho”, manifestó.

Puntín oficia de voceros de los damnificados autoconvocados porque según el mismo dice es uno de los pocos que queda vivo. “Mucha gente se enfermó, gente que sufrió ver la perdida de todos sus ahorros de años, de toda su vida, de gente que ya se retiró como fue el caso de Héctor López que todos lo sabemos que tuvo un acv, y había quedado con un problema en el habla y ya no se sentía bien para llevar adelante su FM, por eso la vendió”

Al respecto de porqué se asoció con la empresa Waigel depositando ahí su dinero, Puntín comentó en los años posteriores al 2001 nadie confiaba en los bancos por lo que mucha gente prefirió hacerlo en la empresa Waigel. “Una cosa era cuando estaba el padre Miguel Waigel, que había arrancado de cero como gente honesta, pero cosa que no tuvimos en cuenta es que las generaciones van cambiando”, dijo.

El entrevistado relató que los hermanos Waigel intentaron hacer desaparecer la empresa. “Ese tema de la AFIP se ve que fue un tema muy mortal para ellos. Una vez que pasó eso se separaron los hermanos, Fermín y Artemio. Artemio cayó con todas las culpas y las deudas pero no tenían la intención de pagarle a nadie, la hipótesis que manejamos es que la idea de ellos era desaparecer. Ha sido algo muy grave, nunca supimos que pasó realmente con AFIP, pero creemos que fue algo muy grave y querían desaparecer la empresa para aparecer con otras a nombre de testaferros, y seguir con todo el capital y con todo lo que se habían quedado a los ahorristas y a la gente, no pagarle a nadie”, aseveró.

Sobre el veredicto comentó que no están conformes. Para Puntín los condenados seguramente van a apelar, ”no se sabe que culpa van a pagar, tal vez sea prisión domiciliaria dos meses y después salen como el ave fénix de entre las llamas liberados con todo el dinero de la gente y salen a hacer su vida normal, para nosotros es muy pobre”, lamentó. Al respecto de la condena a Artemio Waigel, a quien le dieron cinco años y ocho meses de prisión, dijo que no les basta a los damnificados “por todo el sufrimiento, llevamos trece años esperando si nos van a devolver algo de nuestro dinero, la pena para nosotros ya son trece años, porque muchos quedaron en la lona, se les fue todo su dinero y no pudieron salir adelante, la mayoría se enfermó por esto”, aseguró y reiteró que hubo quienes lo perdieron absolutamente todo.

Ejemplificó contando la experiencia de uno de los asociados ya fallecido (Don Ulriche) “Tenía una desesperación ese pobre hombre que vendió todo en Buenos Aires para venir y pasar su último tiempo acá en su ciudad natal Crespo y depositó ahí para hacer su casita acá y se le quedaron con todo, así sin problema, los familiares lo ayudaron en su último tiempo porque si no hubiera tenido que vivir bajo un puente ese pobre hombre. Ese hombre era el primero en las reuniones, todo lo que había que hacer lo hacía, desesperado por recuperar sus ahorros, se enfermó y se murió, así le paso a todos”. Por eso insistió en que esa pena no es suficiente. “Un caso como este, la estafa más grande en la historia de Entre Ríos que se den las penas así, cuatro años pasan como si nada y pueden ser reducidas por buen comportamiento y hay que ver si va a ser cárcel efectiva”, dijo.

Afirmó además que muchas personas que oficiaron de testaferros en la empresa lograron escapar de la ley, y dijo no poder hablar del asunto “porque nosotros si podríamos terminar presos por decir una palabrita, ahí la justicia nos castiga, entonces muchas veces nos tenemos que cuidar pero se sabe bien”. Ejemplificó con el caso de un abogado de Santa Fe que estaba como testaferro de Cemento del Paraná, y que no fue visto en los juzgados. Consideró que los testaferros son tan culpables como los Waigel, quienes perpetraron el hecho, ya que fueron partícipes necesarios y de no haber sido por su ayuda los Waigel no hubieran podido lograr su cometido. También lamentó que la pena para los testaferros no es nada más que una probation, y “a otros ni los nombraron”.

Otro de los casos que denunció mediáticamente es el de un testaferro que sería un ex empleado de la empresa. “Yo sé de una empresa en San Luis, dos empresas en San Francisco, Córdoba, a nombre de un ex empleado que está haciendo otras cosas acá en Crespo y tiene tres empresas, que era el principal de la sociedad y a esas empresas nadie las tocó”, aseguró.

Al respecto del reclamo de los damnificados, dijo que primeramente les pagarían el monto histórico. “Estamos viendo si nos van a pagar o no, nos van a pagar el monto histórico, que a ésta altura no es nada, por la terrible inflación, otra de las vergüenzas de éste país. El monto que nosotros reclamamos se debe multiplicar por setenta, si te debían cien mil pesos ahora te deben 7 millones, la deuda cuando ellos presentaron la quiebra era de más de 13 millones de dólares, y a nosotros nos pesificaron ahí, por ejemplo mi deuda, yo vendí un camión en 43.500 dólares que fue lo que deposite, 140 mil pesos, ahora no compro una goma del camión con esos 140 mil pesos, y eso es lo que pretende la justicia devolvernos, el monto histórico”. Luego aseguró que ellos están dispuestos a seguir en la lucha para recuperar la totalidad del dinero con las actualizaciones.

Sobre la cantidad de damnificados, Puntín dijo que en un principio eran más de 1500, y ahora serían un poco más de mil, ya que mucha gente murió, otros no reclamaron porque era muy poco el importe, muchos son herederos de esa deuda y no se presentan porque tienen que hacer la sucesión para poder reclamar,y muchos están cansados y muchos enfermos. Y agregó que los ahorristas se mantienen en contacto conversando, “nos hablamos con los pocos que quedamos, la comisión existe y luchando”.

Informó también que la semana pasada se terminó el remate de los cinco lotes en Victoria, y se lograron recuperar 16 millones de pesos, “eso es un dinero que tiene que ir a reparto, pero no sé cuándo, el Juzgado N° 9 esta súper demorado con los plazos del remate que están todos los lotes acá de presidente Illia.”, dijo.

El vocero insistió en que el principal interés para todos es recuperar el dinero.”Es dinero que nos hace falta”. Dijo además que se han rescatado bastantes propiedades, pero no todas, hay muchos bienes para rematar aun. Y lamentó que muchos bienes se han perdido, ya que con el valor de todos esos bienes tal vez si se hubiera podido cobrar el dinero de todos incluyendo las actualizaciones.

Insistió en la pena, si bien fue mejor que en otras causas, fue muy poca; “también es una de las causas más grandes de la historia de Entre Ríos, merece ser atendida, pero las leyes son muy flojas”, consideró. Y ejemplificó diciendo que si a un integrante de la familia Waigel dice “me como cuatro años de cárcel y después salgo y tengo 13 millones de dólares para arrancar lo que sea porque con ésto ya quedo limpio de todo, para nosotros es muy poco, para nosotros hablando en broma, hubiera sido cadena perpetua en Ushuaia con trabajo forzadopor todo el mal que le han hecho a la sociedad de Crespo y todo lo que tuvo que pagar la pobre gente trabajadora y de pocos recursos, se lastimó a gente débil, hay gente que no podía ni justificar los montos y ellos se aprovecharon de todo, estuvieron bien asesorados”. Puntín aseguró que los Waigel contaron con la complicidad de abogados parientes de la familia, con escribanos que los apoyaban, y que hicieron trámites que ya sabían que eran penados y los hicieron igual.

Para finalizar aseguró tener fe en que la sociedad de Crespo va a hacer justicia, en honor a toda esta gente que sufrió tanto. “La misma gente le va a dar una cachetada a esta gente por todo lo que hizo. Que se haga justicia”.

Audio de la entrevista



SOLNoticias