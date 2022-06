- Publicidad -





La juez Federal Lilia Carnero resolvió condenar con duras penas a los principales implicados en la Causa Waigel. Los que vaciaron la empresa van presos Este mediodía la jueza Federal Lilia Carnero dio a conocer su veredicto con respecto a la causa Waigel, por vaciamiento de la empresa de Crespo por el cual fueron juzgadas 21 personas. Carnero condenó a 14 personas, ordenó decomisar bienes y dictó la prisión preventiva para la familia de Artemio Waigel.

Luego de dos meses de juicio, la Fiscalía general a cargo de José Ignacio Candioti, junto a sus pares Leandro Ardoy y Juan Podhainy, había pedido condenas de hasta cinco años y ocho meses de prisión para el núcleo principal del clan Waigel por el vaciamiento de la empresa de Crespo, hecho ocurrido hace 12 años.

El caso

La historia es simple: en 2006 la AFIP allanó la sede de la histórica empresa en Crespo por las deudas que iban acumulando. Pudieron pagar, pero no quisieron. En 2007 comenzaron a vender y transferir propiedades y empresas, mientras crecían las deudas con los ahorristas que invertían en sus empresas. Podrían haberles pagado, pero no quisieron. En 2008 continuaron con las maniobras de desprendimiento de bienes, y en Crespo se empezaba a hablar que el emporio de la construcción se venía abajo. En 2009 aceleraron el vaciamiento de la empresa, utilizando a testaferros y prestanombres, al punto de querer vender nueve inmuebles un mismo día. Todo para no pagar y poder seguir viviendo la vida de millonarios, dejando a miles de personas en la ruina. En prácticamente todo el mundo, eso es un fraude, un delito, que se paga con la cárcel.

Las penas

La jueza Carnero dispuso para la rama familiar de Miguel Artemio Waigel, además de las condenas de prisión efectiva, la inhabilitación para el ejercicio del comercio mientras dure la condena. También requirió que se los detenga para quedar bajo arresto preventivo.

Miguel Artemio Waigel fue condenado a la pena de 5 años y ocho meses de prisión, más el pago de 90.000 pesos de multa e inhabilitación para ejercer el comercio mientras dure la condena.

Nancy del Carmen Waigel fue condenada a la pena de cinco años de prisión efectiva y el pago de 50.000 pesos de multa.

Maricel Alejandra Waigel recibó una condena de cuatro años de cárcel y el pago de 30.000 pesos en concepto de multa.

Miguel Francisco Artemio Waigel fue condenado a cuatro años de cárcel y el pago de 30.000 pesos de multa.

Para la rama familiar de Fermín Waigel, ya fallecido, se dispuso penas condicionales: para Rosa Inés Buttazzoni, Juan Pablo Mariano Waigel y Andrea Carina Waigel se requirió la pena de tres años de prisión condicional, la inhabilitación especial por el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Por otra parte hubo penas distintas para el resto de los implicados: para Daniel Campos tres años de cárcel efectiva. Mientras que para su esposa Silvana Rosa Beatriz Vargas, y la hija de estos, Melisa Evangelina Campos tres años prisión pero en calidad condicional y el pago de las costas.

A Marcos Javier Waigel se le aplicó una pena de dos años y seis meses e inhabilitación especial para ejercer el comercio y el pago de las costas.

Sergio Fernando Schmidt y Miguel Ángel Banega cumplirán tres años de prisión condicional más la inhabilitación especial por el plazo de la condena, en el caso de Banega no podrá ejercer como contador. Ambos deben pagar las costas del juicio.

Para Benigno Agustín Keiner se dispuso tres años de prisión condicional e inhabilitación y el pago de las costas.

Probation

Horacio Felipe Schmidt Bender, Patricia Liliana Quesada, Jorge Guillermo Waigandt y Leandro Nicolino Rípari fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba.

El abogado Schmidt Bender cumplirá la probation por un año y medio, al igual que su esposa la escribana Patricia Quesada. Tendrán que afrontar el pago de 10.000 pesos mensuales cada uno hasta completar los 180.000 pesos para la C.E.T Nº1 que funciona en la Escuela Hogar.

Jorge Guillermo Waigandt y Leandro Nicolino Rípari deben cumplir un año de suspensión de juicio a prueba y pagar cada mes 5.000 pesos cada uno a la Cooperadora del hospital San Francisco de Asis de Crespo.

Inocentes

Vicente Raúl Mendoza, Sonia Marisa Milessi y Daniel Aníbal Goro, fueron absueltos por falta de acusación fiscal.

Tanto fiscalía como la querella, que estuvo en manos de la AFIP, reconocieron que las tres personas fueron utilizadas por abogados y escribanos para desapoderar de bienes a los Waigel.

Por otra parte, la jueza Carnero anunció que se dispuso el decomiso de bienes de los Waigel: autos de alta gama, 12 camiones y la planta hormigonera.

Fiscalía satisfecha

El fiscal José Candioti destacó el fallo que dictó la jueza Carnero. «Muchos decían seguro que no los van a condenar porque a cierta gente no se la condena, por eso creo que este fallo es importante, porque no se hizo distinción», afirmó el fiscal Candioti quien aseguró que la causa fue muy compleja.

«Un reconocimiento a la gente de Crespo, porque como lo dijimos en el alegato, también ellos con sus marchas y peticiones y con la declaración de Puntín, que nosotros la valoramos, dieron cuenta justamente que no estaban equivocados y que la verdad había habido un perjuicio para ellos», y añadió: «Cuando la defensa alegaba que el perjuicio ya estaba saldado porque ya habían cobrado, nosotros decíamos ‘no’. Primero porque no cobraron lo que debían y segundo porque el daño ya estaba hecho».(UNO)