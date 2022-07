- Publicidad -





El ex presidente del Centro de Industria y Comercio Diego Gómez se muestra con Rogelio Frigerio y resaltó que «No tendría inconvenientes en ir a una interna con Solari», pensando una posible búsqueda de reelección del intendente.

- Publicidad -





El ex Presidente del Centro de Industria y Comercio de María Grande Diego Gómez, ha estado reunido con el Diputado Nacional Rogelio Frigerio en más de una oportunidad. La última fue el martes 19 de julio en Paraná.

«Con Rogelio tenemos muchos puntos en común, y vengo manteniendo encuentros con él, como pre candidato a Gobernador, lo mismo con el Presidente del PRO Exequiel Donda y con el Diputado Nacional Gustavo Hein. Se están trazando ejes de trabajo y proyectando la provincia que se quiere, con producción y desarrollo» destacó Gómez.

En otro tramo de la nota con María Grande al Día resaltó que se está proyectando una agenda de trabajo en María Grande, con un grupo de gente de diferentes extracciones políticas. Consultado si se está pensando en candidaturas, enfatizó que sí: «queremos conformar una lista y ser una alternativa para los mariagrandenses».

Sobre los referentes que lo acompañan en este armado, destacó a Daniel Hein, que «es un emprendedor, parte del grupo de gente con la que queremos potenciar María Grande».

Sobre el Concejal Luciano Arce, también cercano a Frigerio, resaltó al sitio digital mariagrandense que han mantenido diálogo, pero no por estos dias, aunque no descarta que se pueda retomar – «Yo dialogo con todo el que esté dispuesto a hacerlo conmigo. Así lo hago con el Intendente Solari, como lo hice oportunamente con el ex intendente Hugo Maín, o como lo hago con Marcelo Tisler», dijo.

Cuando se le hizo mención a que ‘Cheru’ Solari podría buscar la reelección, el referente aclaró que «Llegada la circunstancia, no tendría inconvenientes en ir a una interna con él». Por último comunicó que se está diagramando una próxima visita de Frigerio a María Grande, donde mantendría una amplia agenda de trabajo.