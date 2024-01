- Publicidad -





En su novena edición, Verano Voley contará con la participación de 56 equipos. Transformándose en récord absoluto.

Los participantes serán distribuidos en las categorías Libre y Recreativa (en ambos casos: Mujeres, Varones y Mixto). Organiza la Municipalidad de Crespo.

El sorteo de los grupos y fixture se desarrolló el lunes 15 de enero, a las 20:30, en el playón ubicado en el Espacio Recreativo Liliana Mabel ‘Gordi’ Decoud (atrás del Instituto Comercial Crespo). En ese mismo lugar está previsto el inicio de la temporada 2024, el jueves 18 de enero, desde las 20:30 horas, con la disputa de 20 partidos (5 en cada una de las 4 canchas marcadas). Dicha jornada estaba pautada para el martes 16, pero fue reprogramada debido a las condiciones climáticas.

Esta propuesta, iniciada en 2016, año a año marca una gran aceptación de la sociedad, tomándola como una buena oportunidad para combinar deporte, recreación y vida saludable al aire libre, con los amigos y la familia.

En la jornada de fixturación estuvieron: Jacinta Eberle (viceintendente); Miguel Berns y Francisco Morales (de la Subdirección de Deportes) y Karen Torres (coordinadora del certamen). Además, concurrieron los delegados y capitanes de los equipos inscriptos para participar en esta edición.

LOS ELENCOS PARTICIPANTES

• CATEGORÍA LIBRE (27 equipos)

-Mujeres (8)

Zona 1

La buena no vino

El rejunte

Las de fuego

Sub 14

Zona 2

No completamos

Pasame el átomo

Sumando Pasos

Vitel Tone

-Varones (4)

Zona única

Los hijos de Schabb

Sin bloqueo

Team Cocacola

Los simuladores

-Mixto (15)

Zona 1

Colonia Sumando Pasos

Bo, yo y torta negra

Apaga la lu

Colonia el Biguá

Zona 2

Heineken

Fenc

Branca Voley

Energía sin límites

Zona 3

Balonazo

No completamos

Sin ataque

A todo o nada

Zona 4

Impala

Newcom

Apaches

• CATEGORÍA RECREATIVA (29 equipos)

-Mujeres (4)

Zona única

Las Anitas

United

Sumando Pasos

Tela devuelvo

-Varones (10)

Zona 1

Escuadrón de ataque

Sacala que viene

Usados seleccionados II

Saque a la raya

Zona 2

Sacachispas

Testigos del Fenómeno

Atlético Mi Negro

Zona 3

La técnica

Los krakens

En la pera

-Mixto (15)

Zona 1

Dos stent y un cambio de válvula

33 De mano ‘B’

HCD 2023-2027

Volesionados

Zona 2

Los marmolados

33 De mano ‘A’

Los de por ahí

No hay plata

Zona 3

Alpha Team

Sin miedo al éxito

La segunda es tuya

Los reales

Zona 4

Los N.H.P.

La técnica

Habit

• FIXTURE – PRIMERA JORNADA (Jueves 18 de enero, 20:30)

CANCHA Nº 1 (Recreativo)

Sacachispas vs. Atl. Mi Negro

Las Anitas vs. Tela devuelvo

Escuadrón de ataque vs. Usados seleccionados II

Dos stent y un cambio de válvula vs. Volesionados

Los marmolados vs. No hay plata

CANCHA Nº 2 (Recreativo)

Sacala que viene vs. Saque a la raya

La técnica vs. En la pera

United vs. Sumando Pasos

Alpha Team vs. La segunda es tuya

Los NHP vs. Habit

CANCHA Nº 3 (Libre)

Los hijos de Schaab vs. Los simuladores

La buena no vino vs. Sub 14

El rejunte vs. Las de fuego

Colonia Sumando Pasos vs. Colonia Biguá

Fenc vs. Branca voley

CANCHA Nº 4 (Libre)

Sin bloqueo vs. Team Coca Cola

No completamos vs. Vitel Toné

Pasame el átomo vs. Sumando Pasos

Balonazo vs. A todo o nada

Impala vs. Apaches

• LOS NÚMEROS DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN CADA TEMPORADA

Primera edición: 2016

26 Equipos (13 Mixtos, 7 Mujeres y 6 Varones)

Segunda edición: 2017

32 Equipos (16 Mixtos, 7 Mujeres y 9 Varones)

Tercera edición: 2018

33 Equipos (16 Mixtos, 7 Mujeres y 10 Varones)

Cuarta edición 2019

32 Equipos (17 Mixtos, 9 Mujeres y 6 Varones)

Quinta edición 2020

24 Equipos (16 Mixtos, 4 Mujeres y 4 Varones)

Sexta edición 2021

32 Equipos (16 Mixtos, 8 Mujeres y 8 Varones)

Séptima edición 2022

44 Equipos (Recreativa: 20 en Mixto, 6 en Mujeres y 8 en Varones; Libre: 6 en Mujeres y 4 en Varones).

Octava edición 2023

37 Equipos (Recreativo: 20 en Mixto, 6 en Mujeres y 4 en Varones – Libres: 5 en Mujeres y 2 en Varones).