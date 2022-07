- Publicidad -





Unión de Crespo cuenta con nuevo cuerpo técnico de cara al venidero certamen de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Es encabezado por Francisco Rothar, hasta hace poco tiempo futbolista del Verde, quien ya viene cumpliendo el rol de DT en divisiones formativas.

Lo acompañarán como ayudantes técnicos Mauro Goette y Diego Faisal, quien ya tuvo un paso como DT de Primera en Seguí FBC y es coordinador de las divisiones formativas de Unión.

Los demás integrantes del CT son: Claudio Balderramos en la preparación física, Rodolfo Sahian a cargo de la Sub 20, Iván Bikaluk y Diego Faisal al frente de la Sub 17, Rodrigo Zandomeni como preparador físico auxiliar y colaborador en Sub 17, y Raúl Schaab como entrenador de arqueros.

Las prácticas iniciaron este martes y se realizan los lunes, martes, jueves y viernes a las 20.30.