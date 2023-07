- Publicidad -





Patricia Bullrich estuvo en Paraná. Ofreció una conferencia en un salón céntrico junto a Rogelio Frigerio y su precandidata a vicegobernadora.

Su discurso estuvo centrado en cómo combatir el narcotráfico. Acotó que “tenemos una frontera con países que tienen producción de materia prima de droga. Cuando no se va para arriba, a Estados Unidos, intenta salir por el sur”.

Asimismo, hizo notar que se debe trabajar “en equipo con los fiscales para que cada investigación signifique el desarmado de una banda”.

Bullrich subrayó que “hay que cuidar mucho Entre Ríos por la cercanía de Rosario, encapsular dicha ciudad para que eso no avance como una mancha de aceite. El encapsulamiento de Rosario para que no se convierta el narcotráfico en violencia inmediato, en sicariato y en toma de territorio es fundamental”.

Tarea preventiva

“Ninguna buena política de seguridad se puede hacer si no hay una tarea preventiva. Es mejor que no pasen los delitos que tener que entrar a un sistema penal que puede tener más condena, pero ya se ha pasado la línea. Siempre tenemos que contar con la tarea de los fiscales, donde hay sistemas de acusación, y con los jueces, con una tarea rápida de resolución”, señaló la precandidata a presidenta.

Consideró que “el gobernador deberá trabajar con la Policía de Entre Ríos, pero en contacto con Corrientes y Santa Fe. La regionalización es muy importante, porque el delito no tiene fronteras”.

“El narcotráfico corrompe políticos, policías y jueces”, admitió y señaló que “las fuerzas de seguridad deben sentirse respaldadas para entrar en un combate difícil, que es contra el narcotráfico”.

“Es todo o es nada. Es todo el cambio. Terminar con la inflación, no seguir con la mitad. Todo es tener 190 días de aula, ni siquiera 180, no 50 días y que la educación siga destruida. Todo es sacar lo piquetes totalmente, no dejar medio carril. Es una manera de plantear que si al cambio lo hacemos a medias tintas lo único que vamos a lograr es seguir como estamos”

Por qué Galimberti no

Aclaró que “tenemos todo el respeto por Galimberti, pero nos hubiera gustado que se sumara, porque es necesario ganar en Entre Ríos, al igual que en Santa Fe. Tuvimos un problema en Córdoba, vamos a ganar Mendoza, San Luis y San Juan. Gobernar con provincias que son el corazón de la producción argentina en el marco de una Cámara de Diputados y Senadores fuertes, es muy importante”.

“Nos hubiera gustado otro tipo de acuerdo. Hay veces que no se puede. Con quién uno va es una decisión. Nosotros elegimos a Frigerio”, resumió.