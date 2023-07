- Publicidad -





El Área de Ambiente municipal y las instituciones educativas secundarias, evaluarán a fines de septiembre los cestos de residuos de la ciudad. A través de los canales oficiales de comunicación se dará a conocer el ganador en el mes de octubre.







En este concurso, cada vecino podrá fabricar, confeccionar y colocar su cesto individual y de uso exclusivo para residuos sólidos domiciliarios. Por su parte, la evaluación contempla el recorrido de la localidad, evaluándolos.

El Área de Ambiente de la Municipalidad realiza esta actividad en el marco de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, con el fin de concientizar a la población sobre la correcta separación para su posterior tratamiento en la Planta Municipal de Clasificación y Recuperación de Residuos a cargo de la Cooperativa “El Turquiño” R.S.U.

Qué se tendrá en cuenta

Durante la evaluación se analizarán cestos de toda la localidad mediante un recorrido con los alumnos, y se tendrá en cuenta: cómo se disponen los residuos domiciliarios en cada cesto, si se depositan el día que corresponde y su estética.

En cuanto a la originalidad en su fabricación, tendrá mayor relevancia si es por medio de materiales reciclados y/o reutilizados. El cesto debe estar adaptado a las necesidades de cada uno y su ubicación no debe interferir o generar conflictos con sus vecinos, con actividades municipales y/o sociales en general.

Quedan exentos del concurso los organismos comerciales, productivos, deportivos, sanitarios, etc., y los que no correspondan a una vivienda particular y de uso domiciliario. Los ganadores de ediciones anteriores tampoco podrán participar.

Los ganadores se darán a conocer en octubre, a través de los canales oficiales de comunicación del municipio y los premios consistirán en el beneficio de la exención de la tasa general inmobiliaria: 1° lugar, por el término de un año; 2° lugar, por el término de nueve meses y 3° lugar, por el término de seis meses.