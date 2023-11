- Publicidad -





El presidente electo, Javier Milei, dio su primer mensaje luego de ganarle contundentemente a Sergio Massa en la segunda vuelta: “Hoy comienza la reconstrucción de Argentina”. Les agradeció a Macri y Bullrich por el apoyo

Javier Milei dio su primer discurso como presidente electo luego de ganarle contundentemente a Sergio Massa el balotaje. El candidato de La Libertad Avanza comenzó agradeciéndole a los ciudadanos que fiscalizaron para su espacio y también a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, artífices del triunfo tras el pacto que hicieron después de las generales de octubre.

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy es una noche histórica para la Argentina. Gracias a los que hicieron que esto sea posible, al equipo que viene trabajando hace dos años para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario”, comenzó.

Y continuó: “Sin mi hermana Karina nada de esto hubiera sido posible. También a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, que suele mantenerse en la oscuridad, Santiago Caputo, que es el verdadero arquitecto junto al jefe. A todos los integrantes de LLA que trabajaron sin parar. A los fiscales, tanto a los de LLA como los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos. Dijimos que los votos estaban pero había que cuidarlos y vaya que los cuidaron”.

Luego, sí hizo hincapié en los líderes del PRO: “Muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich, que desinteresadamente, en un acto de grandeza que nunca se ha visto en la historia Argentina, pusieron el cuerpo para defender el triunfo”.

“Empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia y retomamos el camino que nunca deberíamos haber perdido. El modelo empobrecedor. Se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas. Volvemos a abrazar las ideas de Alberdi, de la libertad. De nuestros padres fundadores que hicieron que en 35 años pasáramos de ser un país de bárbaros a ser potencia. Un gobierno que cumple a rajatabla sus compromisos, respeto a la propiedad privada, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás”, añadió.

Inmediatamente, Milei le envió un mensaje al Gobierno y dejó en claro que comenzará su gestión con fuertes medidas: “Al Gobierno, que sean responsable, que se hagan cargo hasta el final del mandato el 10 de diciembre. Una vez finalizado el mandato podamos comenzar a transformar esta realidad trágica. La situación es crítica, los cambios que se necesitan son drásticos, no hay lugar para gradualismos, medias tintas”. (APFDigital)