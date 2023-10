- Publicidad -





Humberto ‘Blanco’ Schmidt, después de los buenos resultados en las PASO, se ilusiona con presidir la Comuna a través de Juntos por Camps. Proyectos y necesidades.

En esta localidad, en las PASO de agosto, para presidir la Comuna, se presentaron dos propuestas. Por el oficialismo, la Lista Nº 2 “Más para Entre Ríos”, liderada por el actual presidente comunal, Luis Rivero, que sumó 82 votos; y Humberto Armando ‘Blanco’ Schmidt, que encabezando la Lista Nº 502 “Juntos por Entre Ríos” sumó 127.

Así, Schmidt, contratista rural de 50 años, quedó bien parado de cara a las generales que se llevarán a cabo este 22 de octubre. Expectante, dijo que “Nuestro plan de gobierno no constituye solo iniciativas y la buena voluntad de las personas, sino que responde a inquietudes y propuestas de los vecinos preocupados por el desarrollo comunal, social y estructural, quienes han visto pasar los años sin un cambio trascendental de muchos aspectos, limitando nuestro desarrollo humano y sobre todo nuestra calidad de vida. Nuestro pueblo quedó anclado en el tiempo, no hay cambios sustanciales en lo relacionado a proyectos productivos, planeamiento y desarrollo; por el contrario, por diferentes motivos, sean personales o políticos, no se han podido solventar las necesidades de Estación Camps”.

Diagnóstico

Al hacer un diagnóstico general de los problemas, Schmidt planteó a este medio que “en relación a salud y ambiente, un proyecto estancado por más de 20 años, sin terminar y que aún no funciona es la sala de primeros auxilios. Tenemos un basural sin orden y sin limpieza, con problemas de incendios a campos vecinos y malestar para el pueblo. Tenemos que comenzar a concientizar sobre la importancia de la separación de residuos, sumando charlas en las escuelas. Y queremos proyectar una Planta de Tratamiento y Reciclado integral de residuos para su transformación”.

Explicó que “Hay viviendas aprobadas, pero ni siquiera están los cimientos. Y en relación a obras viales, es evidente el asfalto sin mantenimiento, caminos rurales rotos, y con promesas varias durante años. Hay que sumar veredas e ir por la adaptabilidad, adecuándolas en diferentes puntos del pueblo y principalmente en la escuela. También hay que ejecutar un plan gestionando todo lo que se pueda ante Provincia y Nación y por supuesto mantener y mejorar los caminos con reposición de broza, colocación de tubos y limpieza de banquinas y dársenas ”.

Sumó que “En deporte y cultura, no hay proyectos ni tampoco un club para jóvenes y adultos mayores, para que puedan asistir y realizar distintas actividades. Y de talleres y eventos, vale decir que se notan falencias varias y a corregir”.

“Blanco” también habló de educación y seguridad destacando que “No hay un salón multifunción (S.U.M) en la escuela para que los chicos hagan distintas actividades en un lugar cerrado ni tampoco carreras terciarias para que puedan seguir creciendo a nivel profesional. Por otro lado, la comisaría cuenta con un solo móvil que por su tiempo de uso muchas veces está roto y si no fuera por la ayuda de los vecinos con su colaboración, no estaría en funcionamiento. Queremos incorporar cámaras de videovigilancia, pensando en un centro de monitoreo y gestionar otro móvil policial. También falta apostar por el emprendedurismo, faltan capaciones y cuestiones que ayuden al desarrollo de las personas en cuanto a su inserción laboral. Necesitamos y merecemos algo mejor, diferente”.

Juntos por Camps

Lo acompañan como candidatos a vocales Mónica Patricia Steinbrecher (empleada salud pública,58 años); Julio César Moreira (peón rural 41 años); Patricia Verónica Sánchez (ama de casa 25 años); Marcelo Leonel Acosta (peón rural 26 años); Valentina Milagros Esquivel (empleada doméstica 23 años); César Ariel Frank (productor agropecuario 51 años); Laura Magalí Morel (comerciante 48 años); José Carlos Barreto (transportista 55 años); Nora Raquel Neiffert (comerciante 52 años); Edgar Roberto Moreira (albañil 33 años) y Ludmila Abigail Simoine (estudiante 18 años).