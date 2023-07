- Publicidad -





El Ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa estuvo en Paraná, donde participó del acto de entrega de 500 viviendas. En tono electoral, destacó la gestión de Bordet y la figura de Bahl. “Pongámosnos de pie y digámosle a los que están en su casa -y que nos perdieron la confianza- que vuelvan a darnos la oportunidad, que estamos dispuestos a trabajar juntos, a reconocer nuestros errores y sobre todo a pelear por nuestra patria”, aseveró

El Ministro de Economía, Sergio Massa; el gobernador, Gustavo Bordet, el intendente de Paraná, Adán Bahl; y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, participaron de la entrega de 500 viviendas del IAPV

En su discurso, Massa destacó que “Entre Ríos es una economía pujante, con identidad y parte del corazón productivo de la Argentina” e hizo referencia al significado que tiene entregar una vivienda: “Entregar la escritura de una casa implica otorgar un derecho para toda la vida, se trata de uno de los derechos que explican cuál es el rol del Estado para construir igualdad de oportunidades”. Y lo diferenció de quienes “hablan de ajuste y proponen que el Estado deje de ser esa red social que protege y contiene”.

Luego de destacar varias de las circunstancias en las que el Gobierno nacional “estuvo presente” ante problemáticas como lala sequía, y la gripe, el funcionario expresó: “Cada vez que vengo a la provincia me sacan un compromiso”.

En este sentido, anunció: “Tenemos pagar la deuda ambiental. Se los habían prometido en 2016 y no cumplieron. Nosotros vamos a iniciar los trámites para construir la planta de tratamiento cloacal con el fin de que los desechos no se sigan tirando en el río”.

Sobre el final de su discurso, Massa aseveró que está decidido a “liderar un proyecto de desarrollo para la Argentina”.

“Por más Paraná, por más Entre Ríos, por más Argentina. Pongámosnos de pie y digámosle a los que están en su casa y que nos perdieron la confianza que vuelvan a darnos la oportunidad, que estamos dispuestos a trabajar juntos, a reconocer nuestros errores, a pedir disculpas, pero sobre todo a pelear por nuestra patria”, aseveró.

Bordet: «Massa es nuestro aliado»

El gobernador, Gustavo Bordet, en su discurso destacó su cercanía con Sergio Massa: «Nos conocemos y somos amigos de hace muchos años, sé de tu capacidad para resover los problemas que tiene Argentina y lo estás demostrando en cada acción que te toca ejecutar desde el Ministerio de Economía».

A su vez, reconoció a Massa como un «aliado desde el primer momento de la gestión».

Por otro lado, Bordet lapidó la gestión del ex presidente Mauricio Macri y a sus sucesores que buscan llegar al poder en las próximas elecciones: «Los que hoy dan clases de cómo resolver los problemas del país vienen a prometer lo que no quisieron, no supieron o no pudieron hacer».

Las viviendas

Las viviendas del IAPV están ubicadas entre las calles Juan Báez, Selva de Montiel, y Calle Pública.

Se construyeron de manera «no tradicional», en seco la mampostería interior y con paneles autoportantes la mampostería exterior. Cada vivienda tiene 55 metros cuadrados, cocina, living/comedor, baño y dos habitaciones. También cuentan con la instalación de termotanque solar. Este lunes, junto con las llaves, se entregará un manual de usuario junto con los planos correspondientes a cada adjudicatario.

Las casas se entregan con todos los servicios esenciales: agua, cloacas, energía, alumbrado público y apertura de calles.

La obra de pavimentación de las calles del barrio se encuentran en proceso de adjudicación y surge ante la necesidad de brindar una solución a los adjudicatarios del grupo habitacional Paraná 500 Viviendas, ante la falta de una calzada pavimentada que les permita circular adecuadamente. El objetivo es garantizar las condiciones de infraestructura, accesibilidad, movilidad y seguridad en las distintas arterias que conforman el barrio.

Este plan comprende los trabajos de pavimento rígido, cordones cunetas y obras complementarias de desagües, a fin de mejorar el tránsito vehicular de la zona y sus accesos distribuidos en un total de 59 cuadras, ubicadas en calle Juan Báez al final. (APFDigital)